Skupina signatárov vyzýva Pellegriniho, aby odvolal Laššákovú pre jej nekompetentnosť

"Počas šesťročného pôsobenia Mariána Chudovského vo funkcii generálneho riaditeľa SND sa na scénach jeho troch súborov uskutočnili desiatky premiér mimoriadne úspešných činoherných, operných a baletných predstavení, ktoré vytvorili prestížni slovenskí i zahraniční autori a režiséri, a prezentovali sa v nich špičkoví domáci i zahraniční sólisti i herci. Mnohé inscenácie v tomto období priniesli vážne spoločensky aktuálne odkazy na tému pokrytectva, xenofóbie, rasizmu a silnejúcemu fašizmu. Každý rok sa zvyšoval počet divákov a rástli aj tržby za jednotlivé vystúpenia," uvádzajú vo výzve.

Zároveň sú presvedčení o tom, že prínos Mariána Chudovského pre slovenskú kultúru je mimoriadny. "O to viac nás pri jeho odvolávaní rozhorčila neochota pani Laššákovej viesť dialóg a vynucovanie si autority politickou silou. Považujeme za úplne nehorázne, ak najvyššia rezortná úradníčka nariadi v divadle finančný audit a odvolá generálneho riaditeľa SND ešte pred jeho ukončením, a to s konštatovaním, že vedenie SND nakladalo s verejnými prostriedkami nehospodárne. Ak by finančná strata mala byť jediným kritériom existencie, tak sme presvedčení o tom, že vari ani jedna z príspevkových kultúrnych inštitúcií na Slovensku by pani Laššákovú neprežila," dodávajú.

Ministerke pripomínajú, že kultúra nie je žiadnou komerčnou sférou, do ktorej sa hrnú sponzori. Podľa nich bez adekvátnych finančných prostriedkov od štátu by prestala existovať, rovnako ako školstvo alebo zdravotníctvo. "Jej konanie preto považujeme za účelové, majúce jediný cieľ, zbavovať sa v rezorte kultúry ľudí, ktorí doteraz dokázali pre nimi riadené inštitúcie udržať pomerne vysokú mieru politickej a spoločenskej autonómnosti a získali rešpekt kultúrnej verejnosti. Zrejme toto bol pravý dôvod odvolania generálneho riaditeľa SND a zároveň dôkaz, že pani Laššáková nie je schopná riadiť rezort kultúry odborne," uzatvárajú výzvu adresovanú premiérovi jej signatári.

Medzi 18 signatármi je bývalý riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre Ján Greššo, emeritný riaditeľ ND Praha a predseda Umeleckej vedy SND Daniel Dvořák, riaditeľ štúdia L+S Milan Lasica, riaditeľ divadla Aréna Juraj Kukura, generálny riaditeľ CREO/YOUNG&RUBICAM Michal Ruttkay, rektor Vysokej školy výtvarných umení Stanislav Stankoci, vysokoškolský pedagóg Juraj Stern či básnik a prekladateľ Ján Štrasser.

Generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mariána Chudovského odvolala ministerka kultúry Ľubica Laššáková z funkcie 1. augusta. Rezort kultúry uviedol ako hlavné dôvody „dlhodobú a prehlbujúcu sa finančnú stratu, neefektívne nakladanie s verejnými finančnými zdrojmi a neriešenie problémov vlastných zamestnancov“. Ministerka kultúry chce, aby sa v SND v septembri riadne začala 99. sezóna. „Preto som dočasne vedením divadla poverila Vladimíra Antalu, riaditeľa ekonomického a technicko-prevádzkového úseku SND. Zámerom tejto dočasnej personálnej kontinuity z vnútra divadla je nijakým spôsobom neohroziť činnosť SND. Zároveň však dočasne poverené vedenie bude úzko spolupracovať s ‚expertnou radou‘, kde budú zástupcovia ministerstva kultúry, ale aj zamestnancov SND, aby sme spolu dosiahli zlepšenie a stabilizáciu finančnej situácie v SND,“ uviedol 1. augusta rezort kultúry v stanovisku ministerky.