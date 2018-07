Dôležité varovanie od polície: Pri pátraní po malých či chorých deťoch je každá minúta drahá

V prípade, že existuje obava, že sa dieťa stratilo, je podľa polície vhodné snažiť sa dieťa kontaktovať na jeho mobilnom telefóne, pričom pre šetrenie batérie je lepšie nevolať často, prípadne poslať SMS. „Je potrebné preveriť všetkých rodinných príslušníkov, kamarátov, spolužiakov, triednych učiteľov, susedov a prehľadať všetky miesta, kde by sa dieťa mohlo nachádzať. Ak je toto pátranie neúspešné, je nevyhnutné zistiť, čo všetko si dieťa mohlo zobrať so sebou, spomenúť si, čo presne malo na sebe oblečené a nájsť jeho najaktuálnejšiu fotografiu. Nezvestnosť je potrebné oznámiť na najbližšom útvare Policajného zboru,“ uvádza polícia s tým, že pátranie začínajú ihneď po nahlásení nezvestnosti.

Polícia ako prvé po nahlásení vypočuje oznamovateľa nezvestnosti. Okrem aktuálnej fotografie, popisu oblečenia alebo možných okolností vzniku nezvestnosti je dobré policajtom uviesť tiež to, čo všetko už preverovali rodinní príslušníci, prípadne známi. "Dôležité je povedať polícii, či je dieťa choré, či pravidelne užíva nejaké dôležité lieky alebo trpí nejakou poruchou,“ konštatuje Policajný zbor s tým, že o nezvestnosti dieťaťa sú následne vyrozumené všetky hliadky v teréne.

Jednou z vecí, ktorá vo významnej miere dokáže pomôcť k vypátraniu nezvestnej osoby, či už dieťaťa alebo dospelého, je podľa polície mobilný telefón. Preto polícia apeluje na osoby pohybujúce sa napríklad v lese, aby nosili so sebou mobilné telefóny s dostatočnou kapacitou batérie. Pomocou lokalizácie mobilného telefónu existuje vyššia pravdepodobnosť, že polícia dokáže nezvestnú osobu vypátrať. “Ak by ste pri sebe mobilný telefón nemali, pokúste sa poprosiť niekoho v blízkosti o pomoc. V prípade, že nikoho v okolí nevidíte, neznamená to, že sa tam nemôže niekto nachádzať a preto skúste volať o pomoc,“ vysvetľuje polícia.

V minulom roku bolo podľa policajných štatistík nezvestných 584 maloletých detí (vo veku od 0 do 15 rokov) a 1 635 mladistvých detí (vo veku od 15 do 18), pričom vypátraných bolo 557 maloletých detí a 1 545 mladistvých detí. V súčasnosti má polícia v pátraní 26 maloletých detí a 70 mladistvých detí.