Slovenka ukázala svoju hrdosť: Po 25 rokoch si našiel jej muž milenku, reakcia ženy šokovala

V anonymnej skupine Priznania žien na Facebooku sa objavila spoveď 45-ročnej Slovenky, ktorá sa potrebovala s niekým podeliť o svoje bolestivé zistenie. S manželom, ktorému ťahá na päťdesiatku, sú spolu takmer štvrťstoročie. „Mali sme krásny vzťah. Možno to bolo aj tým, že sme všetku energiu venovali tomu, aby sme vybudovali firmu, ktorá je veľmi úspešná,“ napísala v úvode s tým, že preto si viacej vážili spoločné chvíle a nemíňali čas na zbytočné hádky.

Zdroj: Getty Images

Priznala, že po deťoch nikdy netúžili. No ich idylický život náhle po 25 rokoch stroskotal. Prvé náznaky, že niečo neklape, sa objavili pred pol rokom. Hoci bola ich komunikácia stále bezproblémová, žena si všimla, že jej manžel sa zmenil. Keď sa snažila zistiť, prečo je odrazu taký "zaťatý", neodpovedal jej. Naposledy to skúsila pred dvoma dňami. „Keďže bol opäť zaťatý, tak som mu šplechla do tváre len moje podozrenie – že je zamilovaný do niekoho iného,“ spomína s tým, že do smrti nezabudne na jeho pohľad a na slová, ktoré následne vyšli z jeho úst.

„Áno, je zamilovaný. Áno, našiel si mladú ženu. Áno, ona ho miluje tiež. Áno, trvá to pol roka,“ napísala otrasená Slovenka. Manžel jej vysvetlil, že chce mať pri sebe mladú ženu, ktorá je plná energie a nemá žiadne iné starosti, než sa venovať jemu. Potom jej povedal, že hoci vyzerá na svoj vek veľmi dobre, chýba mu tá mladícka iskra a živelnosť.

Zdroj: Getty Images

Manžel jej ďalej oznámil, že keďže už o tom vie, tak ich spoločnú dovolenku namiesto s ňou absolvuje so svojou novou 23-ročnou láskou, ktorá študuje na vysokej.

„Nebudem sa porovnávať so ženou, ktorá by mi mohla byť dcérou. Je to pod moju úroveň. O čo tej slečne ide, tiež zatiaľ netuším. Môj manžel to netuší. Vlastne, ten človek nemá momentálne s mojím manželom nič spoločné. Ale ublížil mi a veľmi to bolí,“ vysvetlila s dodatkom, že nemieni nič robiť. „Nechám ho pekne spadnúť na hubu. Nemienim robiť žiadne scény, nič mu nebudem vracať, ani robiť naschvály, či ho nebodaj vydierať.“

V závere svojho priznania zdôraznila, že nepotrebuje žiadne rady, pretože vie, že nechať ho tak, je teraz najrozumnejším riešením. Ak sa jej manžel takto rozhodol, je to vraj jeho vec. „Moja láska k nemu bude vždy, ale aj priepasť, ktorú týmto, čo spravil, medzi nami vykopal,“ uzavrela Slovenka.

Zdroj: FB/Priznania žien

Pod príspevkom sa objavilo množstvo komentárov. Gabriel Slovenke odkázal, že vôbec nemusí byť smutná, pretože si myslí, že jej muž má len hormonálne výkyvy. „Každému je jasné, že ten jeho „vzťah“ nemá budúcnosť. Treba len čakať, kým si tí nevďačníci narazia hubu, potom prídu na to, čo v ich živote malo zmysel,“ napísal.

Marián vyjadril žene obdiv, lebo len skutočne silná a vyrovnaná žena dokáže takto poňať neveru manžela. „Nabaží sa a pochopí vekový, názorový aj generačný priepastný rozdiel a vráti sa do prístavu, ktorý dôverne pozná. Myslím, že tvoj postoj mu jasne ukazuje, aká si silná, inteligentná a nekonfliktná. A keď mu čučoriedka začne robiť scény, a to časom začne, prestane ho to baviť,“ napísal Marián s tým, že si myslí, že ženy okolo 40 sú aj tak najkrajšie.

Zdroj: FB/Priznania žien

Prečítajte si aj: Slovenky, POZOR! Táto maskara obsahuje ťažké kovy, hygienik varuje aj pred gélom na vlasy