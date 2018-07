Kontroverzná zákazka: FOTO Päť schodov za 28-tisíc? Architekt a aktivista neveria vlastným očiam!

BRATISLAVA – Okolo rekonštrukcie schodov, ktoré vedú z parkoviska medzi Bosákovou a Mlynarovičovou ulicou v bratislavskej Petržalke, sa vynára nemálo pochybností. Ľuďom sa nepozdáva, že výstavba piatich betónových schodov so šikmou plošinou a kovovým zábradlím stála takmer 30-tisíc eur. Zatiaľ čo Generálny investor Bratislavy tvrdí, že čiastka bola navýšenáá z dôvodu nečakaných komplikácií, architekt za tým vidí skôr snahu prekryť predraženú zákazku.

Za prerobenie pôvodne drevených schodov na murované schodisko so šikmou plošinou mal Generálny investor Bratislavy vyplatiť súkromnej spoločnosti Carni Herba celkom 28.728,96 eur s DPH, uvádza sa to v predmetnej zmluve.

Majiteľ stavebnej firmy cenu odôvodnil tým, že počas výstavby narazili na kanalizáciu

O vyjadrenie k novému schodisku, ktoré sa nachádza medzi Bosákovou a Mlynarovičovou ulicou v bratislavskej Petržalke, sme požiadali majiteľa firmy Carni Herba, Martina Mikulaja, ktorý uviedol, že schodisko objednal Generálny investor Bratislavy (Gib), ktorý s jeho firmou uzatvoril zmluvu.

Podklad pre zaobstaranie zákazky - výkaz výmer podľa jeho slov taktiež spracoval Gib, a to na základe projektu a predpokladu jeho realizácie. „Naša spoločnosť tento výkaz výmer nacenila, čím vznikli jednotkové ceny a tiež celková cena cca 28.728,96 eur s DPH. Predmetom nacenenia nebolo preverenie dokumentácie ani položkového výkazu výmer, ale iba jeho ocenenie,“ vysvetlil Mikulaj s tým, že počas realizácie sa vyskytli menšie komplikácie.

Ako príklad uviedol identifikovanie vetvy kanalizácie v zábere budúcich schodov. „Z tohto dôvodu bola stavba upravená tak, aby neprekryla kanalizačný poklop a tiež sa obmedzilo budovanie celoplošného hĺbkového základu. Investor Gib aj naša firma urobili maximum pre zníženie nákladov na vybudovanie tohto schodiska. V dôsledku týchto skutočností prišlo k značnej úspore na strane investora,“ dodal a zdôraznil, že jednotkové ceny za práce a materiál zostali zachované a použitím menšieho množstva materiálu prišlo k úspore.

Zdroj: FB/Miroslav Dragun pre rozvoj Regiónov

Architektovi na predražených schodoch nesedí niekoľko parametrov

O vyjadrenie sme požiadali aj riaditeľa spoločnosti Cemos Františka Brliťa, ktorý pôsobí aj ako architekt. Aj keď zdôraznil, že môže vychádzať len zo zverených dokumentov a konečnej stavby, celková suma sa mu zdá byť príliš vysoká. Podľa jeho slov sa v zmluve o diele (ZoD) uvádza, že projektová dokumentácia bola vyčíslená na 2.098,80 eur s DPH a stavebné úpravy na 26.630,16 eur s DPH.

Keďže zhotoviteľ obe práce vykonal, vznikol mu tak nárok na fakturáciu plnej ceny za obidve položky. „Ak sa objavila správa, že za vykonané práce zhotoviteľ vystavil faktúru vo výške 9.108,12 eur s DPH, tak, podľa mňa, je to dôsledok snahy prekryť pôvodne nezmyselne predraženú zákazku,“ povedal Brliť s tým, že je to dokonca v rozpore s uzavretou zmluvou, v ktorej sa takáto možnosť neuvádza. „Ibaže by zhotoviteľ urobil asi 31 percent pôvodne objednaných prác, čo však nie je pravda, pretože obidve položky zo zmluvy zrealizoval,“ dodal.

Architekt ďalej podotkol, že na schodoch sa mu nezdá hneď niekoľko parametrov. „Čo sa týka technického prevedenia, pôjdem sa na „dielo“ pozrieť a overiť si to, čo je asi zrejmé z fotografií. Otáznym je splnenie požiadavky na sklon rampy pre imobilných, ktorý má byť menší ako 1:12. Zábradlie pozdĺž takýchto rámp má mať tri držadlá umiestnené v rôznych výškach, čo osadené zábradlie nemá. Schodisko má, podľa mňa, zbytočnú podestu pred horným schodiskovým stupňom, ktorej konštrukcia predstavuje prevažnú časť betónovej konštrukcie. Osobitnú pozornosť si zasluhuje farebné riešenie žlto-čiernym zvýraznením, ktoré je, podľa mňa, v danom priestore zbytočné a jeho trvanlivosť je tiež otázna,“ uviedol Brliť s tým, že si myslí, že investor nechal konštrukčné riešenie na zhotoviteľa a pravdepodobne ho nepodrobil posúdeniu tak, aby spĺňalo normové požiadavky a požiadavky na efektivitu vynaložených finančných prostriedkov.

Zdroj: FB/Miroslav Dragun pre rozvoj Regiónov

Najvyššia ponuka bola 8-tisíc eur, tvrdí aktivista

Zákazku spochybňuje aj petržalský aktivista Miroslav Dragun. „Najvyššia ponuka, ktorú som dostal, bola maximálne 8-tisíc eur s tým, že ide o verejnú zákazku,“ napísal na svojom Facebooku po tom, čo požiadal Gib, aby mu priblížili výkaz výmer a podmienky súťaže.

Rekonštrukcia išla mimo mestskej časti Petržalka

„Parkovisko na Bosákovej ulici je v priamej správe hlavného mesta SR. Z toho dôvodu mestská časť Petržalka nerealizovala opravu uvedených schodov ani si takúto opravu neobjednávala,“ povedala pre Topky Katarína Mrázová, hovorkyňa Miestneho úradu Bratislava-Petržalka.