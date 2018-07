Srdcervúce ZÁBERY zo slovenského útulku: Psíky strácajú strechy nad hlavami, prežívajú v starých búdach

Občianske združenie Pomoc psíkom na východnom Slovensku, ktoré spravuje karanténnu stanicu pre psy vo Veľkých Kapušanoch, zverejnilo na svojom Facebooku výzvu, v ktorej prosí o 30 nových búdiek.

Zdroj: FB/OZ Pomoc psikom na vychodnom Slovensku

Hoci nás najbližšie mesiace čakajú vysoké teploty, dobrovoľníci už myslia o krok dopredu. Pokiaľ sa zakúpené drevené búdy vyrobia, bude už jeseň.

Zdroj: FB/OZ Pomoc psikom na vychodnom Slovensku

„Prosíme všetkých ľudí o pomoc, výroba búd trvá určitú dobu a do jesene by sme chceli zabezpečiť do každého koterca novú búdku. Celkovo by sme potrebovali 30 nových búdiek,“ uviedol útulok, ktorý zverejnil fotografie pôvodných búdiek.

Zdroj: FB/OZ Pomoc psikom na vychodnom Slovensku

Pri pohľade na ich staré drevené domčeky, ktoré im slúžili niekoľko rokov a chránili ich pred snehom, dažďom i vetrom, sa tisnú slzy do očí. Búdky na fotkách im už doslúžili, a niektoré psíky z okolitých osád ich začali aj obhryzovať.

Zdroj: FB/OZ Pomoc psikom na vychodnom Slovensku

„Búdky ktoré sa nedajú opraviť už vyraďujeme,“ uviedol útulok s tým, že by ich chceli nahradiť kvalitnými zateplenými búdkami z dreva, ktoré sú izolované a majú dlhšiu životnosť. Cena za jednu takúto búdku vychádza cca na 200 eur.

Zdroj: FB/OZ Pomoc psikom na vychodnom Slovensku

Preto OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku s prosbou apeluje na verejnosť, aby akýmkoľvek finančným príspevkom pomohli. Do poznámky k transakcii treba napísať „BÚDKY“.

Slovenský bežný účet: SK0983300000002301462865

Slovenský transparentný účet: SK8883300000002400903515

Transparentný český účet : 2400903515/2010

Paypal: pomocpsikomvychod@azet.sk

Občianske združenie Pomoc psíkom na východnom Slovensku bolo založené vo februári 2015 vo Veľkých Kapušanoch a je regionálnym centrom Slobody zvierat. Dobrovoľníci v OZ vykonávajú svoju činnosť dobrovoľne, vo svojom voľnom čase, popri práci a rodine, bez nároku na odmenu.