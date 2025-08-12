PRVÉ MENO 17. markizáckej Farmy je známe: O výhru zabojuje aj... Tretinu Slovenska asi porazí!

BRATISLAVA - Najobľúbenejšia reality šou Farma prichádza s neuveriteľnou 17. sériou: Záhadný testament a atraktívna zostava farmárov. Televízia Markíza už aktuálne prezradila meno prvej súťažiacej. Bude ňou Michaela Doležalová, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v šou Ruža pre nevestu. Sexi brunetka sa živí prostredníctvom platformy Only Fans a patrí medzi kontroverzných jedincov. Je teda možné že viacerí diváci ju budú mať v zuboch. Alebo možno na ňu zmenia názor. Nuž, uvidíme!
