VÍŤAZKA Farmy za výhru zaplatila KRVOU: Reality šou ju totálne ZNIČILA!

PRAHA - Zatiaľ čo u nás sa tohtoročná Farma ešte len začala natáčať, Česi tú svoju majú už za sebou. A minulý týždeň vyvrcholila veľkým finále. Výhru 1 milión českých korún si odniesla Veronika Přikrylová (27) alias Veve, ktorú diváci môžu poznať aj z reality šou Survivor. A podobne ako tam, aj tu išla do všetkých súbojov na plný plyn. Aj na to doplatila... Pozrite, ako sa na statku doriadila!
Farma je pre českých divákov SKLAMANÍM: Zlý strih, NUDA... Slováci to skrátka vedia LEPŠIE!
Veve svoju bojovnosť dokázala už v 1. sérii reality šou Survivor, kedy sa jej podarilo prebojovať až do veľkého finále. Víťazom sa stal vtedy Vladimír Čapek, no Veve skončila na 2. mieste. Zaujímavosťou je, že tretím finalistom bol Adam Raiter, s ktorým sa po rokoch stretla aj vo farmárskom finále. A húževnatosť sa jej tentokrát naozaj vyplatila - stala sa totiž víťazkou a získala 1 milión českých korún.
Za výhru však doslova zaplatila krvou. Na sociálnej sieti Instagram sa blondínka po návrate domov podelila o zábery svojho tela. A pohľad naň doslova bolel. Neexistovalo totiž miesto, ktoré by nemala zničené. „Poďme si urobiť tour mojich zranení,“ zahlásila Veve a prechádzala postupne po všetkých bolestivých suveníroch z televízneho statku. Obrovské modriny a chrasty...
Či pomliaždený prst v ortéze. „To som si klepla kladivom, už to ale vyzerá omnoho lepšie,“ povedala pri zábere na fialový ukazovák. Celkovo však jej ruka vyzerala, že si prešla drsným mučením či bojom o život. „Tu mám spáleniny od oleja,“ ukazovala Veve a pokračovala ďalej. Rozbité obe kolená či hlboká popálenina: „To som sa priškvarila o našu pec.“
„Bolo to hlboké. Navyše sa mi žiadne rany veľmi nehojili,“ priznala. Ďalej ukázala jazvu nad kolenom: „To mám od píly, priamo tu sú vidieť zúbky štyri,“ smiala sa víťazka a urobila prehliadku svojich modrín po celom tele. „Koľko farieb je veľa farieb?“ Pozrite na tie zábery!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%