Bruce Springsteen, 2025

Bruce Springsteen pokračuje v odhaľovaní piesní, ktoré spoločne vyjdú na kolekcii Tracks II: The Lost Albums. Po hip-hopovej ochutnávke v podobe piesne Blind Spot a westernovej Faithless predstavuje country singel Repo Man z albumu Somewhere North of Nashville, ktorý Springsteen nahral v roku 1995.