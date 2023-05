AKTUÁLNE Na Slovensku pribudne nová TELEVÍZIA: Vieme, čo všetko divákom ponúkne

SLOVENSKO – Už čoskoro by na Slovensku mohla pribudnúť nová televízia, ktorá prinesie zaujímavé vysielanie. Prichádza s ňou televízna skupina JOJ, ktorá už dokonca požiadala o udelenie autorizácie vysielania. Portál Živé.sk informuje o tom, že do skupiny JOJ by čoskoro mohla pribudnúť nová televízna programová služba s názvom JOJ Svet. Priniesť by mala dokumentárny […]