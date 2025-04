Only The Poets, 2024

Britský pop rock – špecifický kus hudobnej histórie, ktorý si so sebou nesie príjemnú nostalgiu a istotu dobrých pesničiek zrodených v priestore plnohodnotných kapiel. Lebo britpop patrí do rúk kapelám. Každé jeho obdobie má svoju vlastnú identitu a jasného nositeľa pomyselnej štafety. Aj v 21. storočí prechádza prirodzeným vývojom a stále má obdivovateľov, ktorí do žánru vnášajú moderné prvky s uctievaním jeho prapodstaty.