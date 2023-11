Godspeed You! Black Emperor mieria do Bratislavy

Vplyv, aký má táto kapela na zvuk žánrov ako post-rock, experimentálny rock a drone music je neoceniteľný. Kultový kanadský kolektív Godspeed You! Black Emperor zapracoval svoje mohutné zvukové divadlo do nového albumu G_d's Pee at State's End!, s ktorým opäť vyrazí na európske turné.