Jarné turné Roba Opatovského vyvrcholí 1. júna v Bratislave

„Som veľmi vďačný. Od prvého vypredaného koncertu v Trnave, cez fantastickú atmosféru v Nitre, Košiciach, Michalovciach, či v Novom Meste nad Váhom vnímam, že ľudia a najmä ženy sa radi zabavia na moju hudbu,“ povedal R. Opatovský. Tomu sa (ne)prekvapivo v publiku objavuje oveľa viac žien ako mužov. No pomer je skutočne zarážajúci. „Zo sto percent návštevníkov mojich koncertov, je deväťdesiatsedem percent žien“ vysvetlil a dodal, že práve to ho viedlo k nápadu, ktorý zrealizuje už na budúcu jar.

„Mne ako chlapovi to samozrejme lichotí. No vnímam aj to, že ženy sa uvoľnia, zatancujú si a zabavia sa lepšie ako muži. Už budúci rok teda pripravím sériu „babských jázd“, kde sa budú môcť dievčatá a ženy zabaviť na mojich pesničkách, budú mať možnosť naučiť sa tanečné kroky a zabaviť sa na OLDIES diskotéke, resp. na skladbách 80tych rokov,“ prezradil spevák, ktorý v rovnakom čase, na jar 2024, plánuje vydať aj svoj nový album.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Robo Opatovský

Predtým ho ale ešte v júni čakajú ďalšie zaujímavé aktivity. „Finalizujeme novú skladbu Po čom ženy túžia s úžasným muzikantom - spevákom (zatiaľ jeho meno nemôžem prezradiť) a čaká nás záverečný koncert tohtoročného jarného turné v Bratislave. Ten by som chcel venovať rodinám, a tak ak si rodičia kúpia vstupenku, môžu si vziať so sebou deti do 18 rokov a tie nemusia platiť vstupné. Budem rád, ak to bude taký pohodový rodinný koncert,“ povedal Robo Opatovský. Toho bude sprevádzať jeho kapela v zložení Roman Mečiar (gitara), Ondro Juráši (trúbka, akordeón) a Michal Fedor (bicie).

Vstupenky na koncert Roba Opatovského v Bratislave (1. jún 2023, V klub) sú k dispozícii v sieti Predpredaj.sk.

- reklamná správa -