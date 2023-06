Opatovský ukázal FOTO spred 25 rokov: Dnes bez vlasov, ale vtedy…. Slovenský Travolta!

Každý z nás si prostredníctvom starých záberov rád pripomenie obdobie z minulosti - svoje niekdajšie ja. Väčšinou, ak sa na seba spätne pozrieme, sme priam v nemom úžase, ako sme mohli takto kedysi vyzerať. Svoje o tom vie aj spevák Robo Opatovský.

Hudobník vďaka svojej charizme rozhodne patrí medzi lámačov ženských sŕdc, a to aj po 50-ke. Hoci bez vlasov, stále je to veľký fešák. No za mlada musel istotne od seba odháňať zástupy fanúšičiek. A tu je dôkaz! Umelec sa totiž prostredníctvom sociálnej siete vrátil v čase a zverejnil fotografiu spred 25 rokov, keď sa rodila jeho spevácka kariéra.

„Našiel som fotku z mojich hudobných začiatkov... Spoznali by ste ma? Tipujem to na rok 1998,“ napísal pod záber z obdobia, keď ešte jeho hlavu zdobili husté hnedé vlasy.

Po tom, čo záber zverejnil, ho jeho fanúšičky ihneď začali prirovnávať k známemu americkému hercovi Johnovi Travoltovi. „Robo Travolta,“ znel komentár od istej ženy, ktorá v ňom videla slovenskú verziu zahraničnej hviezdy. A zďaleka nebola jediná. „Robko, som myslela, že si Travolta,“ napísala aj bývalá moderátorka Andy Timková. Vidíte tú podobu aj vy?

