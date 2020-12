Jozef Holly prichádza s dvomi fantastickými novinkami!

Takmer dvojhodinový koncert svetového formátu si teraz budú mať možnosť fanúšikovia pozrieť v pohodlí domova alebo vypočuť v aute.

Minulý rok absolvoval Jozef Holly so svojou kapelou a komorným sláčikovým orchestrom vypredané turné po slovenských mestách. Pre obrovský úspech sa len v Bratislave konali 4 koncerty! Tento výnimočne úspešný projekt si preto celkom pochopiteľne zaslúžil zvečnenie na nosičoch. DVD a CD balenie navyše obsahujú kódy, ktorými je možné si stiahnuť koncert aj v digitálnej forme.

Prekrásne melódie z kultových filmov ako Forrest Gump, Rocky či Statočné srdce, ale aj strhujúce vypaľováky ako Asturias alebo Let čmeliaka si teraz môžete pozrieť z inej perspektívy ako z hľadiska, no celkom iste Vás vtiahne a chytí za srdce rovnako.

Pri tejto príležitosti sme oslovili samotného Jozefa Hollého, aby nám o svojom poslednom diele povedal viac.

Zdroj: Archív Jozefa Hollého

„Zaujímavé je, že prvé 2 koncerty v Bratislave sme netočili so zámerom vytvoriť DVD. Chcel som len 2-3 skladby, ktoré by som dal fanúšikom na Youtube. Keď sme si však potom prechádzali hotové zábery boli sme nadšení ako dobre to vyšlo a povedal som si, že by bola škoda vybrať len 2 alebo 3 skladby. Musím sa však priznať, že som vtedy ani len netušil koľko veľa práce ma čaká. Tento rok je však taký aký je, koncertov bolo pomenej, takže vznikol priestor v ktorom sa DVD mohlo tvoriť. Ja osobne som na tento svoj kúsok nesmierne hrdý. Hrdý som na všetkých umelcov, ktorí so mnou stoja na pódiu, ale aj na tých za mixpultom, svetlami, či kamerami. Je to hotové a ako hovorí môj zvukár Peťo Bulla, je to pocit na nezaplatenie.

Mal som pocit, že v rukách držím celý svoj život. Verím, že táto kombinácia DVD + CD sa bude ľuďom páčiť a prinesie veľa radosti.“

Jozef Holly Live at Bratislava si môžete zakúpiť na stránke jozefholly.com.



Pre svojich fanúšikov si klavirista pripravil aj špeciálny vianočný koncert online. Prvý sviatok vianočný môžete prežiť v spoločnosti Jozefa Hollého s jeho jedinečnou interpretáciou vianočných aj svetoznámych skladieb. Viac info na Predpredaj.sk .

Zdroj: Archív Jozefa Hollého

