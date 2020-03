Zuzana Mauréry ako bezcitné monštrum: Toto je pravá tvár šoubiznisu?

Hlavnou postavou hry Job Interviews v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava je Viera, majiteľka kastingovej agentúry, ktorá pracuje s nie príliš známymi hercami, ale má pod krídlami aj niekoľko tých slávnejších. Je inteligentná, pohotovo vtipná, kruto cynická, skrátka výkonné, sebaisté monštrum.

Kariére obetovala aj materstvo a naozaj sa jej darí. No svet šoubiznisu je nevyspytateľný a prichádza krutý pád aj so všetkým, čo robí bulvárne články zaujímavými – alkohol, exekúcie, klamstvá... a ešte oveľa viac. Let nadol je proste pestrou prehliadkou všetkých neduhov zúfalého človeka.

Zdroj: MDPOH

Hra je akousi sondou do hlbín zábavného priemyslu a odohráva sa v cynickej dobe, ktorá sa však tvári, že cynizmus už nie je v móde...

