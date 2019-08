Maštalír ako samoľúby neverník: Toľko klamstiev, až... Kde je PRAVDA?

BRATISLAVA - Geniálny Tomáš Maštalír stvárňuje hlavnú postavu v hre Pravda, kde mu sekunduje Zuzana Fialová ako jeho podvádzaná manželka. A Marián Mitaš ako kamarát, ktorému spáva so ženou. Tú stvárňuje Rebeka Poláková v alternácii so Zuzanou Kanócz.

„Budem ti pripadať naivná, ale niekedy si hovorím, aké by bolo všetko jednoduchšie, keby si všetci hovorili pravdu,” hovorí ona.

„To by bola hrôza. Hotová nočná mora. Keby si ľudia zo dňa na deň prestali klamať, nezostal by na Zemi jediný pár. Vlastne by to bol koniec civilizácie,” oponuje on.

Michel a Alice (Tomáš Maštalír a Rebeka Poláková) Zdroj: BRAŇO KONEČNÝ/archív MDPOH

To je jeden z dialógov z hry francúzskeho dramatika Floriana Zellera, kde hlavný hrdina Michel koná v zmysle hesla – lož je milosrdnejšia ako pravda. Veď ako by aj mohol hovoriť pravdu, keď podvádza svoju manželku so ženou najlepšieho kamaráta?!

Napriek tomu, že nevera je vážnou záležitosťou, ide o komédiu. Komédiu s názvom Pravda, kde sa klame ako o preteky. Michel vníma klamstvo ako nutnosť, klame preto, aby nezranil iných. A vo svojej situácii si pripadá poriadne sebavedomo. S Alice majú predsa skvelý systém, ktorý funguje, a ich mimomanželský pomer je tak neodhaliteľný.

Michel so svojou ženou Laurence (Zuzana Fialová) Zdroj: BRAŇO KONEČNÝ/archív MDPOH

Raz však svoj zabehaný systém porušia a Michelova žena Laurence začne čosi tušiť. Odtiaľ je už len krôčik k tomu, aby si niečo domyslel aj kamarát Paul. Alebo už dávno o všetkom vie? Kým samoľúby Michel si myslí, že má všetko pod kontrolou, nakoniec môže byť on sám veľmi prekvapený...

Komediálny kolotoč nevery si už začiatkom septembra môžete prísť vychutnať do Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava. Lístky sú v ponuke na stránke predpredaj.sk»