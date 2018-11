Takto sa vzdáva hold! Slovenské a české hviezdy vzdali poctu K. Svobodovi a J. Bednárikovi

Slovensko vzdáva hold hitmakerovi Karlovi Svobodovi (+68), ktorý by v decembri oslávil 80 rokov. Posledný z troch koncertov a výnimočnému slovenskému režisérovi Jozefovi Bednárikovi, ktorý svet milovaného divadla opustil pred piatimi rokmi. Posledný z troch koncertov sa uskutoční 26.novembra 2018 na Zimnom štadióne v Žiline.

Vo vkusne a nápadito pripravenej show sa diváci dočkajú filmových dokrútok, skvelých svetelných efektov a pochopiteľne nesmrteľných hitov Karla Svobodu a muzikálových árií z muzikálov Dracula a Monte Cristo, ktoré režíroval Jozef Bednárik. Nadčasové hity zaspievajú Helena Vondráčková, Leona Machálková, Nela Pocisková, Daniel Hůlka, Petr Kolář, Martin Chodúr, Juraj Bača a Ján Slezák.

Zdroj: Fotky Patrika Ratajského

Zdroj: Fotky Patrika Ratajského

Zatiaľ čo Juraj Bača sa smelo a úspešne púšťa nielen do Gottových a Neckářových hitov, na scéne bez akýchkoľvek problémov zvláda aj náročné tanečné choreografie. Nela Pocisková si získava priazeň interpretáciou hitu Hany Zagorovej Studánko stříbrná. Spieva ju dokonalou češtinou, ktorú by ocenili aj Česi. Ján Slezák si plní svoj sen a v show spieva áriu Smrt z muzikálu Dracula, v ktorom si chcel vždy zahrať a zaspievať. Helena Vondráčková na týchto koncertoch spomína, ako absolvovala v roku 1967 svoj prvý zahraničný festival Zlatý kohút v brazílskom Rio de Janeiro, kam išla so Svobodovou piesňou Vzdálený hlas, ku ktorej text napísal jej vtedajší priateľ Zdeněk Rytíř. Helena sa v Riu stala Miss tohto festivalu. Leona Machálková a Daniel Hůlka zase pripomínajú muzikály Dracula a Monte Cristo, vďaka ktorým sa stali hviezdami prvej veľkosti. Petr Kolář pochopiteľne s úspechom uvádza skladbu Ještě že tě lásko mám, ktorú Karel Svoboda napísal pre svoju ženu Vendulu, spieva Gottov hit Jdi za štěstím, ktorý Gottovi na festivale Yamaha v Tokiu priniesla v roku 1977 Cenu za interpretáciu. A s Nelou Pociskovou exceluje v duete Čau lásko. Veľkým prekvapením koncertov je Martin Chodúr, ktorý sa bravúrne zhostil hitov Karla Gotta a Waldemara Matušku, a interpretuje ich po svojom a skutočne geniálne.

Zdroj: Fotky Patrika Ratajského

Posledná možnosť zažiť na Slovensku túto výnimočnú show majú diváci 26.11.2018 na Zimnom štadióne v Žiline a excelovať na ňom bude samozrejme pri všetkých ostatných spomínaných spevákoch aj krvilačný Dracula Daniel Hůlka (50). „Nebyť Karla Svobodu, akoby som nebol. Karlovi a Béďovi (Jozef Bednárik) vďačím za to, čím som, oni ma vyrobili a som si toho plne vedomý. Karel je mojim hudobným otcom a Béďa je mojim divadelným otcom,“ netají sa Hůlka, ktorého na Slovensku sprevádza aj manželka Barbora (27) a deväťmesačná dcérka Rozárka.

Lístky sú v predaji v sieti

Zdroj: Fotky Patrika Ratajského

- reklamná správa -