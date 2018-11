Fedor Frešo - veľký muž s veľkým rockovým srdcom

Fedor Frešo bol ako inštrumentalista originál. Väčšina basgitaristov hrá prstami, ale on hral celý život plektrom, čo je kúsok plastu, ktorý sa po slovensky volá trsátko, podobne ako Paul McCartney (Beatles), Chris Squire (Yes), či John Entwistle (The Who).

Cena Fedora Freša

Ak je niekto tak výnimočný, ako bol Fedor Frešo, aj čas sa skloní pred jeho umením a vráti sa tam, kde bolo tomuto velikánovi najlepšie. Na koncertné pódium. Prvýkrát sa uskutoční spomienkový koncert na jeho počesť 6. januára 2019 v MMC klube v Bratislave a vystúpia na ňom Pražský výběr, Fermata či Colegium Musicum. Vzniká nová tradícia a kedže basgitarový virtuóz Fedor Frešo počas života nedostal za svoj hudobný prínos žiadnu cenu, alebo napriek tomu, vznikol nápad udeľovať Cenu Fedora Freša, ktorou by boli ocenení kvalitní slovenskí inštrumentalisti a hudobníci. Táto pocta je dôstojným odkazom na tvorbu a pôsobenie Fedora Freša. S nápadom prišli jeho synovia Viktor Frešo a Fedor Frešo ml.: „Ambíciou je, aby sa hudobná cena Fedora Freša zaradila medzi existujúce hudobné ceny udeľované na Slovensku a rozšírila ich o kvalitatívne náročnejšiu alternatívu“. K nim sa ako zakladatelia ceny pridali aj Tomáš Berka a Laco Lučenič. Prvý ročník ceny sa uskutoční práve na spomienkovom koncerte.

Hudobné legendy a sólo pre Fedora Freša

Najväčšia hudobná udalosť roka sa nemeria vypredaným štadiónom, ale najväčšou koncentráciou hudobnej kvality. Tá bude 6. januára práve na pódiu MMC klubu, kde vystúpia za Pražský výběr Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín, Jiří Hrubeš, DJ Roxtar (Dominik Turza), Hana Kosnovská, Richard Šíma a za Fermatu František Griglák, Igor „Teo“ Skovay, Peter Preložník, Maximilián Musil a Tomás Belicza. Colegium Musicum začalo hrať v roku 1969 a vedúcimi osobnosťami skupiny boli Marián Varga a Fedor Frešo. Tí už hrajú svoje koncerty v nebi a preto na bratislavskom spomienkovom koncerte vystúpia František Griglák, Martin Valihora, Fedor Frešo ml., Vladislav „Slnko“ Šarišský.

