Paľo Hammel má doma fakt kočku: Toto je jeho Medulienka!

BRATISLAVA - Veľmi sympatický pár! To si pri pohľade na legendárneho slovenského speváka Paľa Hammela a jeho manželku povedia zrejme mnohí. V čase, keď vznikla obľúbená skladba s názvom Medulienka, sa ešte síce nepoznali, ale niet pochýb, že pekná blondínka je umelcovou veľkou láskou. Ako vyzerá žena, ktorá si získala srdce dnešného oslávenca?

Pavol Hammel sa narodil 7. decembra 1948 v Bratislave do hudobníckej rodiny. Kráčal v šľapajách svojho otca a i on sa naučil hrať na husle. Keď mal 16 rokov vymenil ich za gitaru, ktorá k nemu neodmysliteľne patrí.

V roku 1963 založil skupinu Prúdy. V nich sa v priebehu rokov vystriedali viacerí talentovaní hudobníci, ktorí sa striedali, odchádzali a vracali sa. Dvornými textármi boli Kamil Peteraj a Boris Filan.

Paľo Hammel kedysi. Zdroj: youtube.com

Popri tom, ako sa Hammel venoval hudbe, vyštudoval Právnicku fakultu na Univerzite Komenského. 28. júla 1976 mal pôvodne sedieť v lietadle, ktoré smerovalo z Prahy do Bratislavy a zrútilo sa do Zlatých pieskov. Tragédia si vyžiadala 76 obetí. Hammel na palube nesedel. Po prehýrenej noci totiž zaspal a svoj let zmeškal.

Pavol Hammel má z prvého manželstva dcéry Veroniku a Lindu. Jeho druhou manželkou je Boba Krausova, s ktorou sú spolu zhruba od roku 1995. Sympatická blondínka sa venuje joge a odmenou jej je mladistvý vzhľad.

Hammel je nielen úspešným spevákom, skladateľom a hudobným producentom, ale venuje sa aj výtvarnému umeniu,