PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami

BAIC BJ30 Prvá jazda
Pripomína vám Jeep? To nie je náhoda, ale úmysel. Dizajn modelu BJ30 reflektuje dekády spolupráce medzi čínskym BAIC a americkým Jeepom. Päť rebrín je síce menej ako sedem (toľko má na prednej maske BAIC a Jeep), no BAIC BJ30 vstupuje na náš trh ako vlajková loď tejto automobilky z Pekingu. BJ30 má v sebe všetko, čo moderný užívateľ môže chcieť - závan ekológie, ktorá nepotrebuje zástrčku. Silu moderného pohonného ústrojenstva, vysoký posed, komfortnú tichú jazdu, dominantný postoj na ceste, priestrannú kabínu a genetiku, ktorá kombinuje východ so západom.