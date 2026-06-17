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PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami

BAIC BJ30 Prvá jazda
BAIC BJ30 Prvá jazda
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Pripomína vám Jeep? To nie je náhoda, ale úmysel. Dizajn modelu BJ30 reflektuje dekády spolupráce medzi čínskym BAIC a americkým Jeepom. Päť rebrín je síce menej ako sedem (toľko má na prednej maske BAIC a Jeep), no BAIC BJ30 vstupuje na náš trh ako vlajková loď tejto automobilky z Pekingu. BJ30 má v sebe všetko, čo moderný užívateľ môže chcieť - závan ekológie, ktorá nepotrebuje zástrčku. Silu moderného pohonného ústrojenstva, vysoký posed, komfortnú tichú jazdu, dominantný postoj na ceste, priestrannú kabínu a genetiku, ktorá kombinuje východ so západom.

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