Európa a USA by mali spolupracovať na umelej inteligencii, vyhlásila von der Leyenová

ÉVIAN-LES-BAINS - Európa a Spojené štáty by mali úzko spolupracovať v oblasti umelej inteligencie (AI). Na summite zoskupenia G7 to v stredu vyhlásila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Americké úrady pred niekoľkými dňami zakázali občanom ostatných štátov prístup k novému modelu AI americkej spoločnosti Anthropic. Informuje o tom agentúra AFP.
„USA a EÚ musia byť silnými partnermi v oblasti umelej inteligencie,“ povedala von der Leyenová predstaviteľom krajín G7 a technologických firiem, medzi ktorými bol aj šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei. „Využívame navzájom svoje overené technológie a naše finančné systémy sú prepojené. Je v našom spoločnom záujme, aby naši občania a firmy mohli bezpečne využívať tie najlepšie modely umelej inteligencie,“ dodala.
Anthropic blokuje nové AI modely
Anthropic v piatok oznámil, že zablokoval prístup k nedávno predstaveným modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5. Dôvodom je nariadenie americkej vlády o kontrole exportu, ktorá sa odvolávala na národnú bezpečnosť. Oba modely spoločnosť označovala za špičku v odvetví.
Mythos posilňuje kybernetickú bezpečnosť
Model Mythos je mimoriadne silný najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dokáže odhaľovať softvérové zraniteľnosti, z ktorých niektoré mohli zostať neobjavené celé desaťročia. Doteraz túto schopnosť využívali americké úrady a vybrané firmy na posilnenie bezpečnosti svojich systémov. Zároveň však existujú obavy, že takáto technológia by sa v nesprávnych rukách mohla stať nebezpečnou kybernetickou zbraňou.
Pred pozastavením prevádzky systému Mythos EÚ rokovala o získaní prístupu k tomuto modelu pre Agentúru Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Ako uviedol hovorca EK, vo štvrtok sa v San Franciscu očakáva nové stretnutie medzi EÚ a spoločnosťou Anthropic, na ktorom sa zúčastnia aj predstavitelia agentúry ENISA.