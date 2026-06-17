MIMORIADNE varovanie polície: Slováci čelia ďalšej vlne podvodných správ! Na túto SMS nikdy nereagujte

BRATISLAVA - Polícia vydala mimoriadne varovanie pred druhou vlnou podvodov prostredníctvom SMS správ. Podvodníci vytvárajú nátlak na okamžitú platbu neuhradených pokút, pričom ich cieľom je získať platobné údaje obetí. Správne orgány pritom nikdy nezasielajú pokuty cez SMS.
V priebehu utorka a dnešného dňa zaslali Slováci desiatky správ polícii o tom, že im prišla podozrivá SMS správa. "V zaznamoch o vasom vozidle je uvedena neuhradena pokuta. Odporuca sa okamzite platba, aby sa predislo administrativnemu konaniu," znie jej popis, ktorý obsahuje webový odkaz. "Po kliknutí na odkaz je obeť presmerovaná na podvodnú stránku, ktorá je vytvorená tak, že presvedčivo pripomína stránku Ministerstva vnútra SR," varuje polícia.
Podvodníci používajú overenú taktiku - opäť vytvárajú nátlak na svoju obeť, aby čo najskôr zaplatila a taktiež ponúkajú zľavu na pokutu. Ide o psychologickú hru zameranú na to, aby obeť čo najskôr zaplatila a odovzdala platobné údaje zo svojej karty.
Pokuty sa nezasielajú cez SMS správy
Polícia ani príslušné správne orgány nezasielajú pokuty prostredníctvom SMS správ. "Oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla poštou alebo do aktivovanej elektronickej schránky, a obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti vrátane identifikácie orgánu, čísla konania alebo spisovej značky, opisu skutku a poučenia o ďalšom postupe," zdôrazňuje polícia.
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Upozorňuje, že medzi najčastejšie znaky podvodu patria neznáme alebo zahraničné telefónne číslo odosielateľa, podozrivý internetový odkaz, vytváranie časového tlaku a požiadavka na zadanie osobných alebo platobných údajov. Polícia vyzýva občanov, aby boli obozretní, na podobné správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali svoje osobné údaje.
"V prípade, že ste na odkaz klikli a zadali údaje o platobnej karte alebo vykonali platbu, bezodkladne kontaktujte svoju banku a udalosť oznámte polícii," dodáva na záver polícia.