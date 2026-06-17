Šokujúce rozhodnutie rodiny Marešovej zosnulej asistentky: Pohreb nebude!

PRAHA - Náhla smrť Kataríny Niklovej (†42), dlhoročnej asistentky Leoša Mareša, zasiahla rodinu, priateľov aj množstvo osobností českého šoubiznisu. Charizmatickú ženu našli doma bez známok života po tom, čo sa istý čas potýkala so zdravotnými problémami. Kým mnohí očakávali informácie o poslednej rozlúčke, pozostalí prekvapili rozhodnutím, ktoré vyvolalo veľký rozruch.
Správa o úmrtí Kataríny prišla úplne nečakane. Leoš Mareš pre české médiá potvrdil, že zomrela po náhlom zdravotnom zlyhaní. Okolnosti jej smrti zostávajú zahalené súkromím rodiny, no známi priznávajú, že v poslednom období mala zdravotné ťažkosti. Podľa ľudí z jej okolia sa mala liečiť na dlhodobé problémy s črevami a dokonca skončila v nemocnici. Napriek tomu nič nenasvedčovalo tomu, že by sa jej stav mohol skončiť tragicky.
Po zverejnení smutnej správy začali priatelia a známi čakať na oznámenie termínu pohrebu. To však podľa všetkého nepríde. Rodina sa totiž rozhodla, že klasický pohreb organizovať nebude. „Rodina si to neželá,“ uviedol zdroj z blízkeho okolia pozostalých pre český denník Blesk. Hoci sa tradičná posledná rozlúčka konať nebude, priatelia o možnosť rozlúčiť sa s Katarínou neprídu. Namiesto pohrebného obradu sa pripravuje spomienkové stretnutie pre jej blízkych a priateľov. Zatiaľ však nie je známe, kde ani kedy sa uskutoční.
Nezvyčajné rozhodnutie rodiny okamžite vzbudilo pozornosť verejnosti. Kým niektorí ho považujú za plne rešpektovateľné súkromné rozhodnutie, iní priznávajú, že ich absencia klasického pohrebu zaskočila. Jedno je však isté – na Katarínu Niklovú budú tí, ktorí ju poznali, spomínať vlastným spôsobom. A práve to môže byť tá najkrajšia rozlúčka.
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