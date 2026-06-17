Prekonal rakovinu, no milované more mu vzalo život: Nehodu v Chorvátsku neprežil milovaný manželský pár a uznávaný chovatel koní

SPLIT - Dovolenková sezóna v obľúbenom Chorvátsku odštartovala obrovskou tragédiou, ktorá hlboko zasiahla nielen rodiny obetí, ale aj širokú verejnosť. Pokojná plavba na Jadranskom mori sa počas uplynulého víkendu zmenila na masaker plný zúfalstva. Po zrážke dvoch plavidiel vyhasli životy štyroch dovolenkárov z Českej republiky, pričom postupne na povrch vyplávajú mrazivé detaily o osudoch obetí.
K tragickej zrážke plachetnice a veľkého katamaránu došlo v prieplave Splitska vrata, ktorý sa nachádza medzi vyhľadávanými ostrovmi Brač a Šolta. Na palube plachetnice, plaviacej sa pod francúzskou vlajkou, sa v tom čase nachádzalo osem českých občanov. Náraz bol natoľko devastačný, že štyria z nich na mieste zahynuli.
Medzi obeťami je aj manželský pár Jiřina a Petr z českej obce Bolatice (okres Opava). Ich blízki priatelia a susedia prežívajú obrovský šok, keďže obaja boli v dedine mimoriadne obľúbení, aktívni a považovali ich za skúsených športovcov, ktorí milovali hory a vodu. Petr, ktorý pôsobil v obecnej kultúrnej komisii a bavil ľudí v recesistickom krúžku, mal pritom za sebou najťažší životný zápas – v minulosti úspešne prekonal rakovinu. Osudným sa mu nakoniec stalo milované more, kam s manželkou cestovali pravidelne dvakrát do roka. Informuje o tom český Blesk.
Zomrel aj uznávaný veterinár a chovateľ koní
Treťou identifikovanou obeťou nedeľného nešťastia je 67-ročný Vít Holý, rešpektovaný veterinárny lekár a legenda v oblasti chovu koní. Bol zakladateľom známeho žrebčína Amona v Bolaticiach a medzinárodne uznávaným odborníkom na chov trakénskych koní, informuje web Jezdci.cz.
Počas svojej bohatej športovej kariéry absolvoval viac ako 1 250 štartov v parkúrových súťažiach a pôsobil ako inšpektor chovu pre Moravu. Zdrvený starosta Bolatic Herbert Pavera označil udalosť za neopísateľnú stratu a na budove obecného úradu nechal vyvesiť čiernu zástavu. Potvrdil, že všetci traja boli zdatní a dlhoroční cestovatelia, ktorí chorvátske vody dôverne poznali.
„Tragédia na lodi v Chorvátsku sa dotýka aj nás v Bolaticiach. Všetci, ktorí sme sa v nedeľu popoludní dozvedali smutnú správu, sme jej spočiatku neverili či nechceli veriť. Bohužiaľ sa ale potvrdila. Traja naši občania zahynuli pri zrážke plachetnice s katamaránom. Nedokážem nájsť slová, ktoré by vyjadrili, ako veľmi je mi to ľúto. A som stále v šoku. Všetci traja boli ľudia, ktorých sme poznali, s ktorými sme spolupracovali, kamarátili sa…. Toto je úplne hrozné. A všetkým pozostalým vyjadrujeme úprimnú a hlbokú sústrasť,“ uviedla obec v statuse na sociálnej sieti.
Pátranie po presných príčinách tragédie naďalej prebieha, no jachtárski experti poukazujú na obrovský nepomer síl oboch plavidiel. Katamarán, do ktorého českí turisti narazili, mal v čase nehody na palube 125 ľudí. Chorvátske úrady potrvdili, že zvyšní štyria českí občania z plachetnice boli s rôznymi zraneniami prevezení do nemocnice v Splite. Sú mimo ohrozenia života, no z desivého zážitku sa budú spamätávať len veľmi ťažko. Vyšetrovanie, ktoré vedú tamojšie námorné úrady, by malo v najbližších dňoch objasniť, kto nesie priamu vinu za zrážku s fatálnymi následkami.