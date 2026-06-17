Rekordná podpora športu: Fond schválil 102 projektov za viac ako 46 miliónov eur

BRATISLAVA - Fond na podporu športu (FnPŠ) schválil v rámci programu INFRA 6 podporu pre 102 projektov výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry v celkovej výške viac ako 46,7 milióna eur. Rozhodla o tom správna rada fondu na svojom zasadnutí 16. júna.
Do výzvy s označením INFRA 6 predložili žiadatelia 240 projektov v celkovom objeme 98,2 milióna eur. Pôvodná alokácia výzvy bola 20 miliónov eur, fond ju však navýšil, čo umožnilo podporiť výrazne viac projektov. Ide o historicky najväčšiu výzvu v dejinách fondu.
„Schválením projektov v rámci výzvy INFRA 6 pokračujeme v systematickej podpore rozvoja športovej infraštruktúry na Slovensku. Ide o historicky najväčšiu výzvu. Vďaka navýšeniu alokácie o rekordných 135 percent sa nám podarilo podporiť viac kvalitných projektov, ktoré prispejú k lepším podmienkam pre športovanie detí, mládeže aj širokej verejnosti. Veľká vďaka patrí aj kancelárii fondu a hodnotiacej komisii za skvelú prácu, hoci tá najintenzívnejšia, fond i úspešných žiadateľov, ešte len čaká. Verím, že tieto investície budú mať dlhodobý prínos pre rozvoj športu v regiónoch a zlepšia dostupnosť kvalitných športovísk v rámci celého Slovenska,“ uviedol predseda správnej rady FnPŠ Martin Oťapka. Výzvu INFRA 6 vyhlásil fond v decembri minulého roka. Žiadosti bolo možné podávať od 16. februára do 19. marca 2026.