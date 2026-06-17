Skvelé správy: Ťažko chorá princezná je po transplantácii!

OSLO - Nórska korunná princezná Mette-Marit, ktorej v roku 2018 diagnostikovali pľúcnu fibrózu, podstúpila úspešnú transplantáciu pľúc. S odvolaním sa na nórsky kráľovský palác o tom dnes informovala agentúra Reuters. Aj počet potenciálnych darcov orgánov v Nórsku prudko vzrástol po tom, ako bola korunná princezná začiatkom mesiaca zaradená na zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc.
Princeznej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy, ktorá jej spôsobuje ťažkosti s dýchaním a obmedzuje jej každodenný život. V poslednom období sa na verejnosti objavuje s kyslíkovou podporou. A kráľovský dvor má skvelé správy. Princezná podstúpila transplantáciu a v súčasnosti sa zotavuje v nemocnici, kde by mala zostať ešte niekoľko týždňov. Začiatkom júna kráľovský palác oznámil, že Mette-Marit po ďalšom zhoršení zdravotného stavu zaradili do registra čakateľov na transplantáciu pľúc. Univerzitná nemocnica v Osle vtedy uviedla, že transplantácia je potrebná čo najskôr.
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Manželka princa Haakona, následníka nórskeho trónu, trpela nevyliečiteľnou pľúcnou fibrózou. Ide o chronické ochorenie, ktoré spôsobuje zjazvenie pľúc a vedie k zníženému príjmu kyslíka. „Jej stav sa za posledných šesť mesiacov výrazne zhoršil,“ konštatoval začiatkom mesiaca lekár Are Holm z Univerzitnej nemocnice v Osle s tým, že prenos kyslíka do krvného obehu bol čoraz menej účinný. Holm tiež uviedol, že základným pravidlom pri zaradení na nórsky zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc je predpoklad lekárov, že pacientovi zostáva približne rok života.
Zároveň musí byť dostatočne zdravý na to, aby operáciu zvládol, a mať dobré vyhliadky na zotavenie. Zdôraznil tiež, že Mette-Marit nebude na čakacej listine uprednostnená pred inými pacientmi. Nórsky premiér Jonas Gahr Støre už skôr ocenil korunnú princeznú za to, že otvorene hovorí o svojom zdravotnom stave. Uviedol, že by to mohlo pomôcť ďalším ľuďom, ktorí trpia podobnými problémami.
Ako informovala TASR, odvtedy, ako bola Mette-Marit zaradená na zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc sa podľa nórskej tlačovej agentúry NTB s odvolaním sa na Nadáciu pre darcovstvo orgánov zaregistrovalo približne 12.000 darcov orgánov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom išlo podľa agentúry DPA o približne 180-násobný nárast.
V Nórsku funguje systém predpokladaného súhlasu s darcovstvom orgánov, čo znamená, že zosnulé osoby sú považované za potenciálnych darcov, ak počas svojho života výslovne nevyjadrili nesúhlas s darovaním. Lekári to však vždy konzultujú s príbuznými zosnulých, ktorí môžu odobratie orgánov odmietnuť. (Spomínaný nárast počtu darcov sa týka ľudí, ktorí sa zaregistrovali ako darcovia počas života, pozn. TASR).