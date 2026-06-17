Z rapovej ikony odsúdený muž: Mystikal dostal najvyšší možný trest! Za rovnakú kauzu už raz sedel

LOS ANGELES - Jeho hity ovládali americké hitparády, spolupracoval s najväčšími menami hip-hopu a získaval nominácie na Grammy. Teraz však rapper Mystikal stojí pred úplne inou realitou. Americký súd ho poslal na 20 rokov do väzenia za znásilnenie ženy. A pre hudobníka, ktorého kariéru už raz poznačil sexuálny škandál, ide o ďalší zdrvujúci pád.
Rapper Mystikal, vlastným menom Michael Lawrence Tyler, bol tento týždeň odsúdený na 20 rokov väzenia za znásilnenie ženy v jeho dome v meste Prairieville. Rozsudok vyniesol súd v štáte Louisiana po tom, čo sa rapper v marci priznal k trestnému činu znásilnenia tretieho stupňa.
Prípad sa začal v roku 2022, keď žena obvinila rapera zo sexuálneho napadnutia vo svojom dome. Pôvodne čelil obvineniu z prvostupňového znásilnenia, za ktoré mu podľa zákonov Louisiany hrozil povinný doživotný trest. Nakoniec však uzavrel dohodu s prokuratúrou a priznal sa k menej závažnému trestnému činu. Tým sa maximálny možný trest znížil na 20 rokov, ktorý mu sudca napokon aj udelil.
Počas pojednávania zaznela aj emotívna výpoveď ženy, ktorá opísala, ako ju rapper údajne udieral, škrtil a následne znásilnil. Obeť požiadala súd, aby mu udelil maximálny možný trest. Mystikal sa tesne pred vynesením rozsudku pokúsil svoje priznanie stiahnuť. Tvrdil, že dohodu uzavrel pod tlakom a bez dostatočného času na zváženie jej následkov. Sudca však jeho žiadosť zamietol a rozsudok potvrdil.