Zo šou Ruža pre nevestu na trón krásy: FOTO Anička Ličková je novou Miss Universe Slovakia!

BRATISLAVA/PRAHA - Ešte minulý rok bojovala o srdce ženícha v reality šou Ruža pre nevestu, dnes si na hlavu nasadila korunku kráľovnej krásy. Anna Ličková, ktorá sa v romantickej šou prebojovala až do finále, no na víťazstvo napokon nedosiahla, sa stala novou Miss Universe Slovakia. Po televíznom sklamaní tak prichádza veľký triumf, ktorý jej otvorí dvere na medzinárodnú scénu.
Anna Ličková sa do povedomia verejnosti dostala minulý rok vďaka účinkovaniu v romantickej reality šou Ruža pre nevestu. Sympatická blondínka patrila od začiatku medzi favoritky a napokon sa prebojovala až do veľkého finále. Hoci si ju Rasťo Zvara za svoju vyvolenú nevybral, dnes má dôvod na oveľa väčšiu radosť. Anička sa totiž stala víťazkou Miss Universe Slovakia a získala titul najkrajšej Slovenky.
Pre sympatickú krásku ide o významný míľnik, ktorý môže odštartovať jej úspešnú kariéru na medzinárodnej scéne. Po televíznom sklamaní tak prišla zaslúžená odmena a dôkaz, že aj neúspech môže byť len začiatkom novej cesty za splneným snom. Korunku pre Českú republiku si zároveň odniesla Sophia Mosako, ktorá bude spolu s Aničkou reprezentovať svoju krajinu na medzinárodnej súťaži Miss Universe.
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