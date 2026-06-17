STRACH v nákupnom centre v NITRE! Sexuálni zvrhlíci sa mali zamerať na tínedžerov, tajné fotenie a ponuky na sex!

NITRA - S príchodom leta sa začala zvrhávať situácia v jednom z najpopulárnejších nákupných centier v Nitrianskom kraji. Priamo v jednom z najznámejších stredísk sa mali vyskytnúť až dvaja ľudia, ktorí mali tínedžerom ponúkať orálny sex, či si ich dokonca fotiť!
Prípadu sa venovala TV JOJ. Všetko sa malo odohrať cez víkend, kedy sa mali v známom nákupnom centre objaviť až dvaja zvrhlíci v rozličných časoch.
Prvý prípad sa týka dvoch maloletých dievčat vo veku 16 rokov, ktoré sa mali v piatok 12. júna v centre zaoberať výberom oblečení v jednej z predajní. Toto oblečenie si išli vyskúšať aj do kabínky. Práve v tom momente si všimli, že ich niekto cez otvor fotografuje. Išlo o neznámeho muža. Po incidente vybehli von a všetko oznámili pracovníkovi bezpečnostnej služby.
"Polícia v Nitre eviduje daný skutok ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu," povedala na kameru hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.
Ešte horší prípad o pár hodín neskôr, muž skončil v cele!
Ešte ťažší prípad sa mal v tom istom centre odohrať v sobotu 13. júna, kedy mal istý 42-ročný muž osloviť len 13-ročného školáka.
Mal mu ponúknuť peniaze za to, že ho školák orálne uspokojí na toaletách. Dokonca od chlapca vyzvedal, či nemá aj ďalšieho kamaráta, ktorý by bol ochotný sa dať na to isté. Chlapec sa potom vydesil a o všetkom informoval svojich rodičov a SBS pracovníka. Istý Marián sa mal pred pracovníkmi ukrývať na dámskych toaletách.
Bezpečnostná služba zasiahla a zadržala podozrivých. Tí potom putovali do rúk policajných orgánov. Zadržaným mužom je Marián z okresu Šaľa. Polícia ho podľa televízie aj obvinila. Ku skutku sa mal priznať. Skončil v policajnej cele a prokuratúra bola v tomto prípade nekompromisná. Vzali ho do väzby z obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti.
Je to neprípustné, reagovalo centrum
Ochrana návštevníkov centra je podľa tlačového oddelenia strediska prioritná a pri akomkoľvek incidente by sa návštevníci nemali hanbiť osloviť pracovníkov bezpečnostnej služby. Takéto správanie je podľa nich neprípustné a incident je dôkladne riešený v úzkej spolupráci s bezpečnostnou službou a policajnými orgánmi.