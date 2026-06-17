Marek Majeský rady na šťastné manželstvo nerozdáva, ale... O jeho vzťahu s Jankou svedčí toto!

BRATISLAVA - Herec Marek Majeský sa po rokoch vracia do úspešnej hry Bosé nohy v parku, ktorá stála na začiatku jeho kariéry. No kým v milosti stvárňoval v kultovej komédii rolu sexsymbola, dnes si herec musel zvyknúť na úplne nové pravidlá hry.
Divadelná hra, ktorá v minulosti získala aj filmovú podobu s fenomenálnym hereckým obsadením, sa vracia na divadelné dosky a po rokoch dostáva novú tvár. Návrat je to aj pre herca Mareka Majeského, ktorý sa však tentokrát ocitá v celkom inej úlohe ako pred rokmi. Kým v minulosti na javisku stvárňoval mladého právnika Paula – rolu, ktorú vo svetoznámom filme preslávil Robert Redford po boku Jane Fonda, dnes je všetko inak. „To bola jedna z prvých postáv Roberta Redforda a Jane Fonda, kde sa oni veľmi skamarátili a potom mali spolu viac interakcií a odvtedy sa datuje ich dlhoročné priateľstvo. Takisto ja som pred rokmi hral s Luckou Hurajovou. No a potom po dlhom čase sme to oprášili, len, samozrejme, v tých mladučkých postavách už máme mladých kolegov a ja som sa prehral do staršej postavy bláznivého suseda Velasca,“ opisuje hereckú rošádu. Pôvodne túto rolu hral nezabudnuteľný Štefan Kožka, ktorý sa v príbehu dvorí matke hlavnej hrdinky. A práve tu prichádza pre divákov najväčšie prekvapenie – túto dámu totiž na javisku nestvárni nik iný, ako hercova manželka Janka Majeská.
Samotná hra rozoberá vtipným a láskavým spôsobom nástrahy čerstvého manželstva a partnerského spolužitia, ktoré kopírujú situácie zo skutočného života. „Ide z nej ľudské teplo... A čo sa týka modelových situácií, tak samozrejme že ich poznám, myslím že ich pozná každý, lebo každý bol v nejakom vzťahu a nemusí to byt manželský vzťah. Je to s veľkým nadhľadom a milo napísané, ľudia sa pobavia,“ hovorí herec, ktorý z návratu známej hry neskrýva nadšenie.
Majeskí si už spoločnú prácu pred kamerou či na javisku vyskúšali viackrát. „Máme to overené a je to milé,“ reaguje spokojne. S Jankou fungujú ako harmonický pár už dlhé roky, no ak by ste od neho čakali zaručený recept na šťastné manželstvo, nepochodíte. Do úlohy vzťahového poradcu sa pasovať nechce, mentorské rady však rozdáva na dennej báze. Ako úspešný pedagóg na VŠMU totiž formuje novú generáciu slovenských hercov, čo mu podľa ohlasov študentov ide veľmi dobre. Vyrastá mu konkurencia a má medzi študentami svojich favoritov?
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