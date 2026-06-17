Trump pohrozil Iránu: Ak sa nebude správať slušne, USA sa vrátia k bombardovaniu

ÉVIAN-LES-BAINS - Americký prezident Donald Trump v stredu varoval Irán, že USA sú pripravené obnoviť vojenské operácie, ak Teherán nebude dodržiavať svoje záväzky. Vyhlásil to iba dva dni pred oficiálnym podpísaním memoranda o porozumení, ktorým sa skončí vojna na Blízkom východe, informuje o tom agentúra AFP.
„Nie, ešte to nie je konečné. Je to memorandum o porozumení... ak sa nám to nebude páčiť, vrátime sa k streľbe na nich,“ povedal šéf Bieleho domu na summite skupiny G7. Odkazoval na dohodu, ktorej podpis je naplánovaný na piatok.
„Ak sa nebudú správať slušne, hneď sa vrátime k zhadzovaniu bômb priamo na ich hlavy... pretože sa nevedeli správať celých 47 rokov,“ povedal. Odkazoval na vznik Iránskej islamskej republiky po zvrhnutí šacha v roku 1979.
Americko-izraelská vojna proti Iránu sa začala 28. februára leteckými útokmi a zabitím najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a ďalších predstaviteľov. Rokovania o konečnej dohode medzi USA a Iránom, zameranej na ukončenie konfliktu, sa podľa plánov začnú v piatok bezprostredne po podpísaní dohody vo Švajčiarsku. Následne budú pokračovať počas 60-dňového obdobia, keď sa zároveň vypracujú podrobnosti dokumentu, píše AFP.