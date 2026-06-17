Šokujúca metóda vedcov: Milióny komárov vypúšťajú do miest! Dôvod vás poriadne prekvapí

MONTPELLIER - Vedci vo Francúzsku sa snažia obmedziť výskyt komára tigrovaného pomocou sterilizovaných samcov, ktorých chovajú vo veľkom a následne vypúšťajú do prírody. Odborníci však upozorňujú, že rozšírenie tejto metódy naráža na technické, finančné a regulačné prekážky. V utorok o tom informovala agentúra AFP.
V závode spoločnosti Terratis v meste Montpellier na juhu Francúzska chovajú milióny samcov komára tigrovaného (Aedes albopictus). Hmyz následne sterilizujú pomocou röntgenového žiarenia a vypúšťajú do mestských oblastí. Sterilizované samčeky sa pária so samičkami, ktoré však následne kladú neoplodnené vajíčka.
Cieľom projektu je postupne znížiť populáciu tohto invázneho druhu, ktorý sa v posledných rokoch rozšíril vo veľkej časti Európy. Komár tigrovaný prenáša viaceré nebezpečné ochorenia vrátane horúčky dengue, či nákazy vírusmi zika a chikungunya. Jeho šírenie podľa odborníkov urýchľuje aj klimatická zmena.
Metóda je účinná
Technika sterilizácie hmyzu bola vyvinutá pred približne 50 rokmi pre potreby poľnohospodárstva. Dnes sa využíva aj v boji proti komárom. Spoločnosť Terratis, založená v roku 2024, patrí medzi približne 50 s takýmto zameraním vo svete. V súčasnosti Terratis produkuje približne 1,5 milióna sterilizovaných komárov týždenne a do dvoch rokov chce zvýšiť produkciu na 40 miliónov kusov. Podľa spoluzakladateľky spoločnosti Clélie Olivovej záujem o túto technológiu rastie najmä zo strany miest bojujúcich s premnoženými komármi.
Riaditeľ Inštitútu pre výskum a rozvoj (IRD) v Montpellieri Frédéric Simard uviedol, že táto metóda je účinná, ale jej širšiemu využitiu bránia vysoké náklady, potreba zvýšiť produkciu a prispôsobiť ju rôznym podmienkam. „Ak by som to mal prirovnať, sme približne vo fáze iPhone 1.0,“ povedal.
Účinný boj si vyžaduje kombináciu viacerých opatrení
V niektorých krajinách Južnej Ameriky a Ázie uplatňujú iný prístup založený na baktérii wolbachia, ktorá obmedzuje schopnosť komárov prenášať niektoré vírusy. Simard však zdôraznil, že účinný boj proti komárom si vyžaduje kombináciu viacerých opatrení vrátane sterilizácie, kladenia pascí a aplikácie insekticídov.Pilotný projekt spoločnosti Terratis spustili v auguste 2025 v montpellierskej štvrti Malbosc. Dvakrát týždenne tam na 31 miestach vypúšťajú približne 100.000 sterilizovaných komárov. Miestna samospráva odhaduje náklady projektu na približne 70.000 eur.
Prvé výsledky sú podľa spoločnosti povzbudivé. Vo francúzskom meste Brive-la-Gaillarde, kde v máji 2025 vypustili 11 miliónov sterilizovaných komárov, bolo na jar neplodných približne 50 percent vajíčok. Do konca leta 2026 by tento podiel mohol dosiahnuť až 90 percent. Olivová povedala, že cieľom nie je úplné vyhubenie komára tigrovaného, ale jeho výrazné a dlhodobé obmedzenie. Francúzske zdravotnícke úrady vlani zaznamenali rekordných 809 prípadov lokálneho prenosu vírusu chikungunya a 30 prípadov horúčky dengue. Odborníci predpokladajú, že v budúcnosti by produkcia sterilizovaných komárov mohla dosiahnuť niekoľko miliárd kusov ročne.