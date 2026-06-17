Nový trik internetových podvodníkov: Strašia kukláčmi a pornom! Takto ich okamžite odhalíte

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(Zdroj: TASR – Jakub Kotian, Getty Images)
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BRATISLAVA - Slovenským internetom sa šíri nová vlna nebezpečných podvodných e-mailov, ktoré sa snažia vystrašiť neopatrných používateľov. Útočníci v nich zneužívajú autoritu štátnej inštitúcie a pod zámienkou vymysleného porušenia zákona nútia obete ku komunikácii. Odborníci preto varujú verejnosť pred unáhlenými reakciami, ktoré by mohli viesť k vážnym problémom.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti (NCKB), ktoré spadá pod Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), oficiálne varuje pred novým druhom phishingových správ. Podvodníci ich rozosielajú z viacerých thajských e-mailových adries, pričom sa maskujú za oficiálnu podateľňu úradu.

Adresáta v texte informujú o tom, že voči jeho IP adrese bol vydaný súdny príkaz. Dôvodom má byť údajný prístup na obscénne a zakázané pornografické stránky. Útočníci zachádzajú ešte ďalej a v správe tvrdia, že úrad na tomto prípade úzko spolupracuje s policajnými zložkami, konkrétne s „kukláčmi“.

Psychologický tlak a vymyslené ultimátum

Hlavným cieľom podvodnej správy je vyvolať v obeti strach a prinútiť ju k rýchlemu konaniu. Odosielateľ nalieha, aby adresát na e-mail odpovedal, pričom sa vyhráža okamžitým právnym postihom v prípade ignorovania výzvy.

„Viac informácií alebo objasnenie týkajúce sa súdneho príkazu Vám bude poskytnuté po prijatí Vašej odpovede. Uisťujeme Vás, že ak na toto oznámenie neodpoviete do 24 až 48 hodín od jeho doručenia, budú proti Vám podniknuté závažné právne kroky.“

Ako odhaliť podvod: Falošné adresy a zlá gramatika

Bezpečnostní experti upozorňujú na niekoľko varovných signálov, podľa ktorých sa dá tento podvod jednoznačne identifikovať. Podvodníci žiadajú zaslať odpoveď na adresu podatelna-nbu@govsk[.]sk. Tá sa síce snaží podobať na skutočnú podateľňu úradu (podatelna@nbu.gov.sk), no ide o podvrh.

V súvislosti s touto kampaňou úrady evidujú aj iné podozrivé adresy, ako napríklad notar-gov[.]sk, slovensko-gov[.]sk či slovensko-gv[.]sk.  Samotný text e-mailu má neprirodzenú vetnú skladbu a vykazuje jasné znaky generického prekladu z cudzieho jazyka pomocou online prekladačov.

 
 

V závere podvodného e-mailu je uvedený podpis „JUDr. Jan Helczmanová“, ktorá je v texte predstavená ako pracovníčka tímu pre vzťahy s verejnosťou NBÚ. Národný bezpečnostný úrad však dôrazne upozorňuje, že takáto osoba na úrade nepracuje. Inštitúcia zároveň deklaruje, že s verejnosťou ani so svojimi partnermi nikdy nekomunikuje takýmto spôsobom.

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