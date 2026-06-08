Herečka si materstvo predstavovala inak: Zúfalstvo, osamelosť a...

Od augusta 2024 sa už aj u Barbory Bezákovej striedajú emócie ako na horskej dráhe. Krásna herečka je mamou synčeka Kryštofa, z ktorého jej ide niekedy vybuchnúť hlava, no na druhej strane ju robí najšťastnejšou na svete.
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