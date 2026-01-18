Staviteľský klenot: Most Danjiang na svete nemá konkurenciu

Most Danjiang spája mestské časti Tamsui a Bali v New Taipei City, čím výrazne zlepšuje dopravné prepojenie na oboch brehoch rieky Tamsui. Od väčšiny ostatných sa líši nielen technickými parametrami, ale aj svojou eleganciou – je totiž navrhnutý ako asymetrický visutý most s jedinou štíhlou vežou, ktorá sa stala jeho ikonickým prvkom. Po svojom dokončení bude vôbec najdlhším jednovežovým zaveseným mostom na svete.
