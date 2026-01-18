Taraba dostal protest od Luntera pre elektráreň na Podpoľaní: Sú to opoziční lobbisti, tvrdí minister

BRATISLAVA - Minister životného prostredia vo svojom najnovšom videu spomenul, že v prípade prečerpávacej elektrárne Málinec na Podpoľaní dostal formálny protest od samotného župana Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera. Označil ho za lobbistu za jadrový odpad.
"Čuduj sa svete, postavil sa proti výstavbe prečerpavacej vodnej elektrárne, ktorá teda narába iba z vodou. Jediný negatívny vplyv tejto elektrárne je to, že bude lepšie podnebie na Podpoľaní, možno tam bude viac zrážok a kvalitnejšia ešte pôda," uviedol minister Lunterov protest vo videu.
Ako dôvod mu vraj Luntner uviedol, že tento projekt je v kolízii so zámerom výstavby jadrového úložiska v danom regióne. "Som rád, že politici opozície ukázali pravú tvár. Sú lobbisti, ktorí sa stávajú proti prečerpávacej vodnej elektrárni, ktorých je v Európe niekoľko desiatok vo výstavbe," povedal Taraba.
