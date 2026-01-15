Bojkot pokladní V PRAXI: Pani s tovarom v košíku jednoducho čakala, spustil sa veľký KRIK a prišiel zlom!

ŽILINA - Zdá sa, že to neboli len "plané reči", ale protestujúci skutočne prichádzajú do terénu. Bojkot samoobslužných pokladní už ovládol sociálne siete pred niekoľkými dňami a známy obrázok sa šíri stále viac a viac. Prvým dôsledkom týchto výstupov na sociálnej sieti sa objavil na severe Slovenska, kde sa jedna zo zákazničiek odmietla podujať na blokovaní tovaru a jednoducho pri pokladni trucovito stála. Zlom prišiel o pár sekúnd!
Veľmi bizarný prípad popísal pár pre portál Žilinak.sk. Aj keď ide o pomerne bizarnú tému, zástanci "bojkotu" proti samoobslužným pokladniam berú celú vec evidentne vážne. Dôkazom je pani, ktorá prišla do jednej predajní v Žiline a podľa záveru webového portálu si dokonca ani nevyložila tovar z košíka a pri samoobslužnej pokladni jednoducho nečinne stála.
Mrazivé čakanie a následný krik
Pani v stredných rokoch sledoval istý mladý pár, ktorý celý incident popísal pre spomínaný portál. Jednotliví návštevníci predajne mali menší nákup a pri ostatných pokladniach boli dlhé rady. Rozhodli sa teda svoj tovar nablokovať pri samoobslužnej pokladni. Mladá žena z tohto páru si tam všimla pani v strednom veku. Tá s nahnevaným výrazom stála pri pokladni s košíkom a mĺkvo stála. Niektorí si mysleli, že na niečo čaká.
Napätie by sa dalo krájať, no napriek tomu ju táto mladá žena oslovila a v tom nastalo peklo.
Mladá žena sa pani spýtala, či nepotrebuje pomoc. "Začala na mňa nepríjemne zvyšovať hlas a rozčuľovať sa, že ju majú prísť obslúžiť. Dookola opakovala, že ona tu nepracuje, že nie je sluha a čaká na predavačku. Pritom to už dávno mohla mať nablokované, alebo nechápem, prečo nešla na normálnu pokladňu," opísala arogantné správanie staršej ženy.
Muž žene radšej nákup nablokoval sám
To už však nevydržal partner mladej ženy a proti hádke zakročil. Zrejme pochopil, že k sťažujúcej sa a podráždenej žene tak skoro obsluha nepríde. Zvíťazilo v ňom však ľudské dobro a pani nablokoval celý nákup sám. Išlo o asi 30 položiek, čiže rozhodne nešlo o drobný nákup.
"Dúfam, že si uvedomila, že takýmto správaním nič moc nedosiahne, a že sa nad sebou zamyslí. Ak nie, tak aspoň dostala, čo tak veľmi chcela, bola obslúžená," vyjadrila sa mladá žena, ktorá konanie svojho partnera vôbec nepochopila.