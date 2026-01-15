Pristihnutá priamo pri čine! VIDEO Na D1 prichytili vodičku pri zakázanej činnosti, vyšlo ju to draho

BRATISLAVA - Prichytená priamo pri čine. Bratislavskí diaľniční policajti zaznamenali ďalší prípad porušenia pravidiel cestnej premávky. Vodička počas jazdy na diaľnici D1 telefonovala s telefónom v ruke, za čo jej uložili blokovú pokutu.
Bratislavskí diaľniční policajti počas hliadky na diaľnici D1 smerom do Bratislavy zaznamenali ďalší prípad vodičky, ktorá počas jazdy obsluhovala mobilný telefón bez použitia systému "voľné ruky" (hands‑free). Hoci ide o jeden z najčastejších priestupkov na cestách, jeho následky môžu byť fatálne. "Vodička neodišla len tak. Uložená bloková pokuta jej, dúfame, ozrejmila, že zákaz stále platí," napísala bratislavská krajská polícia, ktorá zverejnila video.
Polícia dlhodobo upozorňuje na to, čo si mnohí vodiči neuvedomujú - aj krátke venovanie pozornosti telefónu môže znamenať stratu kontroly nad vozidlom, prehliadnutie prekážky či ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky. Za používanie telefónu za volantom hrozí pokuta na mieste do 150 €, v správnom konaní sa vyšplhá až do 300 eur.
Polícia preto opäť apeluje na vodičov, aby rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Počas vedenia vozidla je zakázané držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj či iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie, pokiaľ nie je použité cez systém „voľné ruky“. Rovnako je zakázané vykonávať akúkoľvek inú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla a môže znižovať pozornosť vodiča.