Rozsiahle záplavy v Juhoafrickej republike: Hlásia desiatky mŕtvych a tisíce evakuovaných, úrady vyhlásili stav núdze

JOHANNESBURG — V Juhoafrickej republike (JAR) vyhlásili v nedeľu v dôsledku rozsiahlych záplav, ktoré si vyžiadali desiatky životov a prinútili tisíce ľudí odísť do susedného Mozambiku, celoštátny stav núdze. Informovala o tom agentúra AFP.
„Túto udalosť klasifikujem ako národnú katastrofu,“ povedal v nedeľu Elias Sithole, vedúci centra pre zvládanie katastrof. Juhoafrickú republiku a susedný Mozambik sužujú už niekoľko týždňov prívalové dažde a búrky. Len v provinciách Limpopo a Mpumalanga ležiacich na severovýchode JAR prišlo doteraz o život viac ako 30 ľudí.
V niekoľkých regiónoch Mozambiku sa rieky vyliali z brehov, zaplavili celé štvrte a vyhnali tisíce ľudí z domovov. Podľa úradov zomrelo v Mozambiku od 21. decembra v dôsledku záplav najmenej osem ľudí. Táto bilancia však zrejme nie je konečná, keďže množstvo ľudí je nezvestných.
Podľa údajov, ktoré v piatok zverejnila mozambická vláda, bolo záplavami v celej krajine postihnutých viac ako 173-tisíc ľudí. Zatiaľ čo úrady v JAR cez víkend pokračovali v hľadaní preživších a pátraní po telách obetí, voda začala v niektorých oblastiach ustupovať. Známy Krugerov národný park, ktorý vo štvrtok zatvorili pre záplavy, by sa mal v pondelok znovu otvoriť pre návštevníkov. Predstavitelia parku ich vyzvali, aby boli opatrní.