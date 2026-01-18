Dievčatko (†12) sa nového roku nedožilo: Silvestrovská tragédia, lekári ju poslali domov s chrípkou, nastal ŠOK!

RÍM - Dvanásťročné dievčatko prežilo vážne a rýchlo sa zhoršujúce zdravotné ťažkosti počas vianočných sviatkov. Na prvý pohľad to vyzeralo len ako obyčajná chrípka, takže lekári ju po vyšetrení poslali domov bez vážnejších opatrení. Všetci dúfali v uzdravenie a svieži vstup do nového roka. Nastal však silvestrovský smútok.
O prípade informoval web Today.it. Lekári sa najskôr domnievali, že ide o obyčajnú chrípku a jej stav "nevzbudzoval obavy".
Návrat do nemocnice
Stav 12-ročnej Azzury sa však čoskoro zhoršil. Teplota vystúpila nad 40 stupňov Celzia a dievča začalo mať výrazné problémy s dýchaním. Rodičia ju preto vzali späť do nemocnice, kde ju hospitalizovali a umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti.
Koniec roka nakoniec neprežila, udrela infekcia
Napriek snahe lekárov jej zdravotný stav už nebolo možné zvrátiť a Azzura zomrela 31. decembra ráno. Nového roka sa tak ani nedožila. Ako príčina smrti bola neskôr určená závažná pľúcna infekcia, ktorá sa rozvinula z pôvodne prehliadnutých symptómov.
V súvislosti s tragédiou je teraz prešetrované správanie troch zúčastnených lekárov, ktorí čelia podozreniu z nedbanlivosti pri stanovení diagnózy. Vyšetrovateľom bola odobratá lekárska dokumentácia a súd nariadil vykonanie pitvy, aby sa objasnili všetky okolnosti prípadu.
Rodina a komunita, ktorá dievčatko poznala, vyjadrujú hlboký zármutok nad stratou mladého života, ktorý mal pred sebou množstvo plánov a snov.