Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

Roman Pomajbo rád spomína na staré časy, dnes ho trápi jedna vec: Kedysi…

Predstavenie Kanál, Roman Pomajbo Zobraziť galériu (20)
Predstavenie Kanál, Roman Pomajbo (Zdroj: Divadlo pART of ART)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Roman Pomajbo s kolegami odpálili premiéru autorskej hry Kanál, v ktorej sa divák spozná až nepríjemne rýchlo. Toto nie je len „sranda o telke“ – herci nastavujú zrkadlo tomu, čo denne pozeráme… a potom príde moment, keď si poviete: Naozaj sa týmto kŕmime?!

Za divadelným predstavením Kanál stojí štvorica hercov a kamarátov - Karin Haydu, Oľga Belešová, Števo Martinovič a Roman Pomajbo. A práve Pomajbo si celý tvorivý proces nesmierne užíval a priznal, že práve táto jazda bola preňho úplne iný level. „Toto je absolútne to, čo ťa nabíja, lebo ty prídeš medzi kreatívnych ľudí a ja mám to šťastie, že mám okolo seba práve týchto troch kreatívnych ľudí a oni sú tak inšpiratívni, že tebe to nedá a okamžite ti začne prúdiť krv v žilách...“ neskrýva nadšenie obľúbený herec.

A o čom vlastne Kanál je? Pomajbo to zhrnul spôsobom, ktorý trafí do čierneho – najmä v dobe, kedy pri obrazovkách končíme večer čo večer. „Toto predstavenie je vlastne zrkadlom toho, ako my stále pozeráme telku a zrazu to vidíš v divadle a povieš si - to vážne? Týmto sa kŕmim?“ Názov Kanál pritom nesie viac významov – a práve tu prichádza otázka, ktorú si po predstavení položí nejeden divák: čo všetko by sme najradšej "spláchli" do kanála my sami? Roman Pomajbo má v tom jasno. Súhlasili by ste?

Roman Pomajbo rád spomína na staré časy dnes ho trápi jedna vec: Kedysi… (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: DivadloPredstavenieRoman PomajboKanál
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Lucia Hablovičová
Mama Pomajba vie DVOMA slovami zaťať do živého: Roman po nich odchádza VYČERPANÝ!
Domáci prominenti
Roman Pomajbo
Roman Pomajbo už NEVLÁDZE! Veľká spoveď o rodine a ROZVODE: Trhlina v manželstve?!
Domáci prominenti
Roman Pomajbo
Dcéra (15) Romana Pomajba poriadne vyrástla: FOTO Podobu s otcom NEZAPRIE!
Domáci prominenti
Roman Pomajbo si manželku
Roman Pomajbo si manželku predpovedal: Čo si herec vysníval, sa do bodky splnilo!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otužilci z celého Slovenska si prišli zaplávať do mestského parku v Nitre
Otužilci z celého Slovenska si prišli zaplávať do mestského parku v Nitre
Správy
Štylizovaný sprievod mestom Modra pri príležitosti 170. výročie úmrtia Ľ. Štúra
Štylizovaný sprievod mestom Modra pri príležitosti 170. výročie úmrtia Ľ. Štúra
Správy
Netradičný účastník cestnej premávky
Netradičný účastník cestnej premávky
Správy

Domáce správy

FOTO Vážna nehoda v Západných
Vážna nehoda v Západných Tatrách: Skialpinistka z Poľska skončila v rukách záchranárov
Domáce
Arktická noc na Slovensku:
Arktická noc na Slovensku: Meteorológovia varujú, teploty môžu klesnúť až na mínus 19 stupňov
Domáce
Polícia riešila sériu falošných
Polícia riešila sériu falošných oznámení od maloletých: Hlásenia berú čas na záchranu životov
Domáce
Bratislava otvára nové centrá na pomoc deťom a mladým s duševným zdravím
Bratislava otvára nové centrá na pomoc deťom a mladým s duševným zdravím
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
Po dňoch ticha prvý signál: Irán čiastočne obnovil niektoré internetové služby
Zahraničné
FOTO SMRŤ ako z hororového
SMRŤ ako z hororového filmu a zúfalstvo úbohej vdovy: Známy pekár náhle zahynul pri práci s miesičom cesta!
Zahraničné
Donald Trump
Šokujúce tvrdenie univerzitného lekára: Trump utrpel mozgovú príhodu! TOTO sú jeho dôkazy
Zahraničné
Grónsko rozdeľuje spojencov: Európa
Grónsko rozdeľuje spojencov: Európa odmieta americké colné hrozby
Zahraničné

Prominenti

Selena Gomez
Selena Gomez ukázala tvár BEZ MAKE-UPU: Toto je tá kráska z červeného koberca?
Zahraniční prominenti
Predstavenie Kanál, Roman Pomajbo
Roman Pomajbo rád spomína na staré časy, dnes ho trápi jedna vec: Kedysi…
Domáci prominenti
FOTO Hlasuj za kráľovnú Beauty
Hlasuj za kráľovnú Beauty Ball! Dáš prednosť extravagantnej Sklenaříkovej či ligotavej Verešovej?
Domáci prominenti
Ten je RÝCHLY! Nicole
Ten je RÝCHLY! Nicole Kidman nahradil MLADŠOU: Novú frajerku si už nasťahoval domov
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Môže Wi-Fi spôsobiť rakovinu?
Môže Wi-Fi spôsobiť rakovinu? Takto to vidia vedci
vysetrenie.sk
Milióny zo štátneho rozpočtu
Milióny zo štátneho rozpočtu v čudu: Ruský liek na impotenciu skončil fiaskom! Vznikli len predražené vitamíny
Zaujímavosti
Srnka prišla na návštevu
Nečakaná návšteva v nákupnom centre: VIDEO Srnka vošla do predajne a vyvolala rozruch! Zákazníci vytiahli mobily
Zaujímavosti
Satelitné zábery ŠOKUJÚ svet!
Satelitné zábery ŠOKUJÚ svet! Kedysi najväčší ľadovec sa MENÍ pred očami: Vedci hovoria o KOLAPSE
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)

Šport

Najskôr Petra Vlhová a teraz ďalšia novinka: Lyžiarska sezóna sa otriasa v základoch
Najskôr Petra Vlhová a teraz ďalšia novinka: Lyžiarska sezóna sa otriasa v základoch
Lyžovanie
HK Poprad – HK Nitra: Online prenos zo zápasu 40. kola Tipsport ligy
HK Poprad – HK Nitra: Online prenos zo zápasu 40. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Totálna potupa rivala: Slovan si spravil z Trenčína trhací kalendár, Košice uspeli v derby
Totálna potupa rivala: Slovan si spravil z Trenčína trhací kalendár, Košice uspeli v derby
Tipsport liga
VIDEO Super-G schmatla Nemka, 41-ročná Vonnová s krásnym časom: Ester Ledecká nadchla fanúšikov
VIDEO Super-G schmatla Nemka, 41-ročná Vonnová s krásnym časom: Ester Ledecká nadchla fanúšikov
Lyžovanie

Auto-moto

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Kariéra a motivácia

Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
KarieraInfo.sk
Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Rady, tipy a triky
Utekajte pred zimou: Prečo je teraz ideálny čas na exotickú dovolenku, ktorú si zaslúžite
Utekajte pred zimou: Prečo je teraz ideálny čas na exotickú dovolenku, ktorú si zaslúžite
Dovolenka a Choroba
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Materská, rodičovská dovolenka, tehotenstvo

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Fit raňajkové cottage žemle nabité bielkovinami
Fit raňajkové cottage žemle nabité bielkovinami
Sendviče a bagety
Čo so starými rožkami? Tipy, ktoré zachránia peňaženku aj večeru
Čo so starými rožkami? Tipy, ktoré zachránia peňaženku aj večeru
Rady a tipy

Technológie

Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Veda a výskum
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Návody
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Vesmír
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Technológie

Bývanie

Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!

Pre kutilov

Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktoré pritiahnu peniaze bez námahy: Títo ľudia si polepšia hneď na začiatku roka 2026
Zábava
3 znamenia zverokruhu, ktoré pritiahnu peniaze bez námahy: Títo ľudia si polepšia hneď na začiatku roka 2026
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slovenský internet sa posmieva
Domáce
Slovenský internet sa posmieva Ficovi a Trumpovi z každej strany: More AI obrázkov a memečiek zaplavilo siete!
SMRŤ ako z hororového
Zahraničné
SMRŤ ako z hororového filmu a zúfalstvo úbohej vdovy: Známy pekár náhle zahynul pri práci s miesičom cesta!
Donald Trump
Zahraničné
Šokujúce tvrdenie univerzitného lekára: Trump utrpel mozgovú príhodu! TOTO sú jeho dôkazy
Celé NATO je v
Zahraničné
Celé NATO je v pozore: Ďalšia eskalácia, na územie aliancie sa zrútil ruský dron!

Ďalšie zo Zoznamu