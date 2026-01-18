Roman Pomajbo rád spomína na staré časy, dnes ho trápi jedna vec: Kedysi…

BRATISLAVA - Roman Pomajbo s kolegami odpálili premiéru autorskej hry Kanál, v ktorej sa divák spozná až nepríjemne rýchlo. Toto nie je len „sranda o telke“ – herci nastavujú zrkadlo tomu, čo denne pozeráme… a potom príde moment, keď si poviete: Naozaj sa týmto kŕmime?!
Za divadelným predstavením Kanál stojí štvorica hercov a kamarátov - Karin Haydu, Oľga Belešová, Števo Martinovič a Roman Pomajbo. A práve Pomajbo si celý tvorivý proces nesmierne užíval a priznal, že práve táto jazda bola preňho úplne iný level. „Toto je absolútne to, čo ťa nabíja, lebo ty prídeš medzi kreatívnych ľudí a ja mám to šťastie, že mám okolo seba práve týchto troch kreatívnych ľudí a oni sú tak inšpiratívni, že tebe to nedá a okamžite ti začne prúdiť krv v žilách...“ neskrýva nadšenie obľúbený herec.
A o čom vlastne Kanál je? Pomajbo to zhrnul spôsobom, ktorý trafí do čierneho – najmä v dobe, kedy pri obrazovkách končíme večer čo večer. „Toto predstavenie je vlastne zrkadlom toho, ako my stále pozeráme telku a zrazu to vidíš v divadle a povieš si - to vážne? Týmto sa kŕmim?“ Názov Kanál pritom nesie viac významov – a práve tu prichádza otázka, ktorú si po predstavení položí nejeden divák: čo všetko by sme najradšej "spláchli" do kanála my sami? Roman Pomajbo má v tom jasno. Súhlasili by ste?