AKCIA BÚRKA Sudca Richard Molnár by mal byť okamžite prepustený z väzby, tvrdí jeho advokát

BRATISLAVA - Najvyšší súd porušil práva obvineného sudcu, ktorý je už takmer jedenásť mesiacov v kolúznej väzbe. Povedal to pred dvoma dňami Ústavný súd vo svojom rozhodnutí. Advokát väzobne stíhaného, bývalého predsedu Krajského súdu v Bratislave Richarda Molnára prehovoril pre Topky.sk, aby ozrejmil, čo presne sa to v najväčšej korupčnej kauze v justícii odohralo.

Richard Molnár je jeden zo sudcov, ktorých vlani 11. marca počas akcie BÚRKA, zadržala a obvinila Národná kriminálna agentúra. Obvinený je z trestného činu prijímania úplatku.

Richard Molnár je už preto takmer 11 mesiacov v kolúznej väzbe. Jeho advokát Ondrej Urban upozorňuje na to, že po rozhodnutí Ústavného súdu je jeho klient, už viac ako sedem mesiacov vo väzbe nezákonne.

Najvyšší súd vlani v júli totiž zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu a zamietol tak žiadosť Molnára o prepustenie na slobodu. Spolu s tým neprijal ani ponuku dôveryhodnej osoby, ktorou mal byť Molnárov kolega z Krajského súdu v Bratislave - sudca Peter Šamko. Senát tiež odmietol náhradu väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka a peňažnú záruku.

Za všetkým je sudca Kliment

Reportér Topky.sk sa s advokátom Richarda Molnára Ondrejom Urbanom stretol, aby čitateľom vysvetlil, prečo Ústavný súd rozhodol o tom, že práva zadržaného bývalého predsedu Krajského súdu v Bratislave boli porušené.

Bývalý sudca Richard Molnár počas predvádzania pred vyšetrovateľa NAKA v Nitre Zdroj: Maarty

Dôvodom, prečo Ústavný súd rozhodol, tak ako rozhodol, bolo podľa advokáta Urbana to, že predseda senátu Najvyššieho súdu Juraj Kliment sa verejne vyjadroval v trestnej veci zadržaných sudcov počas akcie BÚRKA. Problém je v tom, že Kliment tak Urobil krátko po zadržaní. Bolo to v čase, keď o vzatí do väzby rozhodoval Ústavný súd, teda ešte predtým, než o väzobnom stíhaní zadržaných sudcov rozhodoval, ako predseda senátu na Najvyššom súde.

„Práve Juraj Kliment sa na adresu Richarda Molnára v tom čase vyjadril veľmi kriticky. Bolo to v čase, keď ešte ani on sám netušil, že bude o tejto veci rozhodovať. Preto sme podali námietku zaujatosti na Juraja Klimenta, ktorý neskôr rozhodol o tom, že Richard Molnár bude stíhaný väzobne,“ vysvetli pre Topky.sk advokát Richarda Molnára Ondrej Urban.

„Podali sme podnet na Najvyšší súd aj na Úrad špeciálnej prokuratúry, že môj klient by mal byť z týchto dôvodov bezodkladne prepustený z väzby na slobodu,“ doplnil advokát Urban s tým, že by sa s postupom sudcu Klimenta mala teraz zaoberať Súdna rada, alebo Najvyšší súd. „Mali by sa vysporiadať s tým, že ak o porušení zákona sudca Kliment od začiatku vedel, lebo my sme ho na to stále upozorňovali a teraz rozhodol Ústavný súd, tak či konal, alebo nekonal pán Kliment protizákonne,“ reagoval advokát Urban na rozhodnutie Ústavného súdu.

Molnárovi senát Ústavného súdu priznal aj finančné zadosťučinenie v sume 3000 eur a náhradu trov konania v sume 675 eur, ktoré je povinný zaplatiť Najvyšší súd.