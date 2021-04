Harabin zrejme ešte nepovedal posledné slovo: Náhle znovuzrodenie z popola zbankrotovanej Vlasti!

Štefan Harabin

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

BRATISLAVA - Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR a volebný líder bankrotujúcej strany Vlasť už dlhodobo dáva od neúspešného projektu ruky preč, no to ešte nemusí znamenať jeho politický koniec. Harabin to podľa všetkého zrejme skúsi v novom projekte, ktorý sa názvom až nápadne podobá na predchodcu. Iniciatívu na vznik strany dokonca už evidujú aj na ministerstve vnútra!