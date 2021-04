FOTO Harabin je na posmech: Najskôr hrdé slová o víťazstve, teraz sa zamyká v byte a prichádzajú VTIPY

Kopec vtipov o dnešných trabloch exšéfa Najvyššieho súdu SR.

Zdroj: Topky/TÚMAČ, Emefka, Zomri, Memoviny

BRATISLAVA - Ak by sme aj ignorovali to, čo sa aktuálne deje v parlamentných politických stranách, stále by sme nemohli hovoriť o nude, pretože o zábavu sa pre dnešok postaralo dianie okolo bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR a volebného lídra zbankrotovanej strany Vlasť Štefana Harabina. Ten, keďže si nevyzdvihol na pošte predvolanky od vyšetrovateľa, čelil policajným orgánom osobne. Neskôr dokonca prišlo na tanečky pred dverami jeho vlastného bytu! O vtipy z internetu je teda postarané viac ako dosť.