Dráma v Let's Dance: KTO môže za osudný pád? Mokrý to zvalil na okuliare, video však usvedčuje...

BRATISLAVA - Dramatický moment! V nedeľnej šou Let's Dance skončili Juraj Mokrý a Natália Glosíková počas tanga na zemi, no skutočný rozruch prišiel až potom. Kým porota má o vinníkovi jasno, zábery z parketu naznačujú úplne iný príbeh…
Vo štvrtom kole tanečnej šou Juraj Mokrý a Natália Glosíková predviedli tango. V úvode tanca však prišiel moment, ktorý nikto nečakal. Dvojica skončila na zemi. Napriek tomu sa dokázali rýchlo pozbierať a číslo dotancovali so cťou, za čo si vyslúžili obrovský potlesk nielen od divákov v tanečnej sále, ale aj od samotnej poroty.
Hneď po tanci prišiel rozhovor s moderátorom Adamom Bardy, ktorý poznamenal, že v choreografii chýbali rekvizity. Mokrý ho však okamžite prerušil: „Babulko, zastavím ťa. Réžia minulé kolo povedala – Mokrý bez nábytku, žiadny Tatra nábytok, žiadne rekvizity. Chcem od teba férové tango. Prídeš, zatancuješ, poprípade padneš, zinscenuješ… Mal to byť slepý tanečník ako Al Pacino. Aj také sa stáva.“ Na to zaznela reakcia: „Ja som si myslel, že to tak malo byť," povedal Bardy. Mokrý následne odovzdal slovo partnerke Glosíkovej a utekal si k porotcovskému stolu po okuliare.
Samotný pád pritom nepôsobil dramaticky – aj takéto momenty sa na parkete jednoducho stávajú. Skutočné prekvapenie však prišlo až pri hodnotení poroty. Tá totiž ako vinníka pádu bez váhania označila Mokrého. Lenže zábery z vystúpenia hovoria úplne niečo iné. Video totiž ukazuje, že ako prvá zakopla Glosíková, ktorá spadla na zem a následne so sebou stiahla aj Mokrého. Ako správny džentlmen však Juraj celú situáciu zobral na seba a svoju tanečnú partnerku v tom nenechal.
Porotkyňa Laura Arcolin napriek tomu ocenila jeho prístup: „Tak ako si sa odvážne postavil a pokračoval, aj keď to bolo zraniteľné, dal si to veľmi pekne. Klobúk dole.“ Podobne reagoval aj Ján Ďurovčík: „Keby sa to tam nezadrhlo… ten pád, to sa stáva. Si prvý, kto tu v súťaži padol – niekto musí byť prvý.“ Viditeľne zaskočený Mokrý však tieto slová neprijímal úplne s úsmevom. Svoje si pridal aj Richard Genzer: „Tu ako ste spadli, ja sa divím, že ste to dorobili do konca. To chce strašnú odvahu.“ A napokon zaznelo aj hodnotenie od Tatiany Drexler, ktorá pripomenula podobnú situáciu z minulosti: „Toto by len tak niekto nerozdýchal. Už som vás videla v krízovej situácii – keď sa Katke Štumpfovej šmýkalo, odniesli ste to so cťou.“
Otáznik však visí vo vzduchu dodnes: Kto naozaj zavinil pád? Porota má jasno, no video ponúka úplne iný pohľad.
