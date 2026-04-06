Marcinková to nedala: Tvrdé slová poroty len ťažko rozdýchavala! Po tomto sa takmer rozplakala

Pre Gabiku Marcinkovú malo 5. kolo tanečnej šou trpkú príchuť. (Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA - 5. kolo Let’s Dance malo pre Gabrielu Marcinkovú trpkú príchuť! Kým po tanci žiarila spokojnosťou, o pár sekúnd na to prišla studená sprcha, ktorú rozdýchavala len veľmi ťažko.
Marcinková sa na parkete predstavila spolu so svojím tanečným partnerom Jaroslavom Ihringom v elegantnom slowfoxe na skladbu Drunk In Love. Ich vystúpenie sa nieslo v netradičnom, divadelnom duchu, pričom herečka stavila na príbeh aj atmosféru. Vizáž mala perfektnú. Príjemné líčenie, dlhé vlasy plápolajúce v rytme tanca a úsmevy, ktoré rozdávala na všetky strany.
Let's Dance, Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring (Zdroj: psc)
Bezprostredne po dotancovaní bolo na Marcinkovej vidieť spokojnosť a nadšenie. V dobrej nálade podišla k moderátorovi Adamovi Bardymu, ktorý dvojicu vrelo privítal za burácajúceho potlesku divákov v Inchebe. Gabika sa pochvália, že chcela priniesť na parket niečo iné. „Ja som zosnovala túto choreografiu. Chcela som si skúsiť tanec, ktorý bude takýmto malým divadielkom,“ vysvetlila.
Let's Dance, Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring (Zdroj: psc)
Lenže nadšenie netrvalo dlho. Na rad totiž prišlo hodnotenie poroty – a s ním aj studená sprcha. Ani jeden z porotcov totiž nezdieľal herečkino nadšenie. Ján Ďurovčík naznačil, že výkon nepôsobil úplne presvedčivo. „Som plný dojmov z oboch strán toho spektra. Neviem, ale nebolo to nejaké rýchle na slowfox?“ zhodnotil. Ešte tvrdšie slová pridala Dagmar Hubová, ktorá mala problém najmä s netradičnými prvkami choreografie. „To, čo ste tam pridali – odbehnutie k vode, tuto, že opitý. Nechápem, ako vás hudba a slowfox priviedli k takýmto prvkom,“ reagovala otvorene.
Let's Dance, Gabriela Marcinková (Zdroj: psc)
A práve v tej chvíli sa všetko zlomilo. Marcinkovej zrazu zvisli plecia, úsmev zmizol a v jej tvári sa začalo zračiť sklamanie. Pohľad sklopila k zemi a bolo zrejmé, že kritiku prijíma len veľmi ťažko. V jednom momente to dokonca vyzeralo tak, že sa rozplače. Brunetka mala čo robiť, aby udržala emócie pod kontrolou. Dvojica si napokon odniesla 29 bodov a diváci ju posunuli do ďalšieho kola, ktoré bude snáď pre herečku úspešnejšie.
