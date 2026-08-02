Učiteľka po 20 rokoch prezradila, aký darček ju potešil najviac: Nestál ani dve eurá

LONDÝN – Na konci školského roka rodičia často riešia, čím potešiť učiteľov. Kvety, čokolády či hrnčeky patria medzi najčastejšie voľby, no podľa bývalej učiteľky s dvadsaťročnou praxou existuje darček, ktorý má pre pedagógov oveľa väčšiu hodnotu. Navyše stojí len približne jedno euro – alebo vôbec nič.
S blížiacim sa koncom školského roka premýšľajú tisíce rodičov, akým darčekom poďakovať učiteľom za ich prácu. Mnohí siahajú po kvetoch, bonboniére, víne či tematickom hrnčeku. Bývalá britská učiteľka Lucy Ransleyová, ktorá učila dve desaťročia, však tvrdí, že najcennejší darček je oveľa jednoduchší – a často úplne zadarmo.
Podľa nej sú tým najkrajším darom ručne napísané poďakovanie alebo pohľadnica od žiaka či jeho rodičov. Práve tie si počas celej svojej pedagogickej kariéry odkladala.
„Za tých dvadsať rokov sa mi nazbieral veľký zakladač plný ručne písaných kariet, listov a odkazov od žiakov aj ich rodičov. Nevyhodila som ani jeden,“ prezradila.
Dodáva, že sa k nim dodnes rada vracia. Keď ich po rokoch číta, pripomínajú jej, prečo sa rozhodla stať učiteľkou.
„Občas si ten zakladač vyberiem z police a čítam si všetky odkazy. Vždy mi pripomenú, aký zmysel mala moja práca,“ uviedla podľa The Sun.
Lucy priznáva, že čokoláda či kvety pedagógov vždy potešia. Oveľa väčšiu hodnotu však podľa nej majú úprimné slová napísané dieťaťom alebo rodičom.
„Čokoláda je vždy príjemná, ale pohľadnica alebo ručne napísaný odkaz pre učiteľa znamená oveľa viac, než si väčšina ľudí uvedomuje,“ vysvetlila.
Podľa nej sa rodičia často zbytočne stresujú tým, že nemôžu kúpiť drahý darček. Práve osobný odkaz je pritom niečo, čo učiteľovi zostane aj po rokoch, zatiaľ čo kvety zvädnú a sladkosti sa zjedia.
Odborníci na etiketu aj vzdelávanie sa zhodujú, že najcennejším prejavom vďaky je úprimnosť. Niekoľko viet o tom, ako učiteľ pomohol dieťaťu napredovať, alebo jednoduché „ďakujem“ môže mať väčší význam než drahý dar.
Ak teda ešte premýšľate, čím poďakovať pedagógovi na konci školského roka, možno stačí vziať do ruky papier, pero a napísať pár úprimných viet. Podľa učiteľov je to darček, ktorý má často väčšiu hodnotu než čokoľvek kúpené v obchode.