Loď plná migrantov sa prevrátila: Najmenej 50 ľudí zahynulo alebo je nezvestných

TRIPOLIS - Pri pobreží východnej Líbye sa prevrátila loď so zhruba 60 migrantmi, najmenej 50 z nich zahynulo alebo je nezvestných, uviedla dnes podľa agentúry AP miestna pobrežná stráž. Krajinu pôvodu migrantov, medzi ktorými boli aj ženy a deti, neuviedla.
Nešťastie sa stalo v utorok blízko ostrova Bardaa severozápadne od mesta Tobruk. Desiatim ľuďom sa podarilo doplávať na ostrov a zachrániť sa. Loď smerovala do Európy.
Líbya je jedným z východiskových bodov, odkiaľ do Európy cez Stredozemné more mieria ľudia utekajúci z krajín Blízkeho východu a Afriky. Za riskantnú cestu v často preťažených a nevyhovujúcich plavidlách pašerákom ľudí platí väčšinou niekoľko tisíc eur. Nehody lodí, ktoré ich prevážajú, sú častým javom. V polovici júna sa na mori v blízkosti Tobruku prevrátila loď. Desať ľudí prežilo, 11 tiel utonulých sa podarilo nájsť a 40 migrantov sa nezvestných.
Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na tejto tranzitnej trase v strednej časti Stredozemného mora v období od začiatku roka do polovice mája zahynulo alebo bolo nezvestných najmenej 800 migrantov. Za celý minulý rok ich podľa organizácie bolo vyše 1300.