Nariadenia majú NA HÁKU! Skupinka sa bezohľadne kúpala v tatranskom plese, VIDEO pobúrilo verejnosť

POPRAD - Ignorovanie pravidiel v Tatrách naberá na obrátkach. Napriek opakovaným varovaniam a zákazu vstupu do tatranských plies sa tam ľudia stále chodia kúpať, akoby išlo o bežné kúpalisko. Najnovší prípad pri Veľkom Žabom plese pod Rysmi vyvolal pobúrenie. Verejnosť žiada najprísnejšie pokuty a upozorňuje, že podobné správanie sa v národných parkoch inde vo svete jednoducho netoleruje.
Ľudia čoraz častejšie ignorujú nariadenia a nepomáhajú ani opakujúce sa varovania, že kúpanie v tatranských plesách je zakázané. Ukazuje to aj konanie skupiny ľudí, ktorá v utorok (14. 5.) pri Veľkom Žabom plese pod Rysmi vošla priamo do horského plesa a kúpala sa v ňom. "Rešpekt k prírode? Niektorým ľuďom zjavne nič nehovorí," opisuje dianie stránka Tatry.
"Toto nie je nevedomosť. Toto je vedomé porušovanie pravidiel v národnom parku. Horské plesá sú prísne chránené a vstup do nich je zakázaný. Napriek tomu sa stále nájdu ľudia, ktorí si myslia, že pre nich pravidlá neplatia. Takéto správanie je absolútne neakceptovateľné. Ak niekto nedokáže rešpektovať prírodu a pravidlá, ktoré ju chránia, nemá v Tatrách čo robiť," dodáva stránka, ktorá zverejnila aj zábery, ktoré zachytáva skupinu ľudí pri kúpaní. Stránka pripomína, že Tatry nie sú kúpalisko ani zábavný park a volá po najprísnejších pokutách.
Podobne to vidí aj verejnosť, ktorá ostala z videa pobúrená. "Treba dávať čo najvyššie pokuty. Nikde inde v národných parkoch si to nedovolia," zareagovala pani Ľubica. "Dookola to isté, nikto s tým nič nerobí a kúpu sa ďalej," píše pani Renata. "Tu už rozum zastáva a im zostal Boh vie kde," zareagoval ďalší pod príspevkom. "Ľuďom chýba občas rešpekt ku všetkému, k prírode, k sebe, k druhým a potom sa všetci čudujeme, keď sú nejake pravidlá a zákony," zhodnotila ďalšia Slovenka.
Ohrozovanie ekosystému
Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR opakovane v tejto súvislosti pripomína, že tatranské plesá a potoky sú citlivým ekosystémom, sú domovom mnohých drobných živočíšnych druhov, jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku. "Tieto chladnomilné druhy našli svoje útočisko v poľadovej dobe práve vo vyšších polohách tatranských plies. Známym druhom je napríklad chránený glaciálny relikt žiabronôžka severská (Branchinecta paludosa) alebo glaciálny relikt veslonôžka (Cyclops abyssorum). Kúpanie sa v plesách z dlhodobého hľadiska negatívne vplýva na ich celkový stav," upozorňuje.
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Správa TANAP-u dlhodobo informuje, že ekosystémy poškodzujú návštevníci napríklad už tým, že prichádzajú k plesám, ktorých okrajová časť je citlivá na zošliapavanie, nastáva erózia brehov a zakaľovanie vody. Navyše opaľovacie krémy a dezodoranty môžu podľa ochranárov uvoľňovať do vody chemické substancie.
"Za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je možné ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur. Pokuty v tomto prípade vyberá Stráž prírody. Ak sa zistí porušenie zákona v uplynulom čase, podnet je postúpený na Slovenskú Inšpekciu životného prostredia, ktorá je orgánom štátneho dozoru a ktorá po prešetrení podnetu môže uložiť fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie v zmysle zákona o ochrane prírody. Najvyššia pokuta za takéto porušenie zákona sa môže v správnom konaní vyšplhať až na 3319 eur," varuje ŠOP SR.