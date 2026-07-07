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Brusel zakročil proti hrozbám z internetu: Európa spúšťa nový akčný plán pre umelú inteligenciu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

ŠTRASBURG - Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie zohľadňujúci bezprecedentné možnosti najnovších modelov AI. Jeho cieľom je podporiť bezpečné a zodpovedné používanie umelej inteligencie a zároveň posilniť kybernetickú bezpečnosť v Európe. Informujú o tom v tlačovej správe zverejnenej na webe EK.

Umelá inteligencia podľa EK rýchlo mení oblasť kybernetickej bezpečnosti. Na jednej strane dokáže pomôcť odhaliť zraniteľné miesta, predchádzať kybernetickým útokom a posilniť ochranu kritickej infraštruktúry, zároveň sa dá zneužiť na automatizáciu útokov, identifikáciu slabých miest a vykonávanie kybernetických operácií v bezprecedentnej rýchlosti a rozsahu.

Akčný plán je postavený na troch vzájomne sa dopĺňajúcich pilieroch: podpore bezpečného a zodpovedného používania pokročilej AI, posilnení kybernetickej bezpečnosti a odolnosti EÚ a rozšírení európskych kapacít AI pre kybernetickú bezpečnosť

Na podporu bezpečného používania pokročilej umelej inteligencie EK posilní schopnosť hodnotiť modely AI pred ich uvedením na trh EÚ v súlade so zákonom o umelej inteligencii. S Agentúrou Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) bude spolupracovať na vývoji plánu pre bezpečný prístup k pokročilým systémom AI a na vytvorení bezpečnej testovacej platformy, ktorá pomôže organizáciám v kritických sektoroch, ako je energetika, doprava, zdravotníctvo, financie a verejná správa, bezpečne testovať a nasadzovať riešenia umelej inteligencie.

Využitie AI proti hackerom

V oblasti posilnenia kybernetickej bezpečnosti akčný plán počíta s podporou implementácie existujúcich právnych predpisov EÚ vrátane smernice NIS2 a zákona o kybernetickej odolnosti. Nabáda organizácie - ak je to vhodné -, aby využívali umelú inteligenciu, vrátane modelov s otvoreným zdrojovým kódom, na rýchlejšie odhaľovanie zraniteľností a zlepšovanie svojej schopnosti predchádzať kybernetickým útokom a reagovať na ne.

V záujme posilnenia popredného technologického postavenia Európy spustí EK iniciatívu EU Grand Challenge pre AI, ktorá má prepojiť európske firmy, vedcov a organizácie, aby spoločne vyvíjali inovatívne riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti založené na AI.

Akčný plán dopĺňa existujúci právny rámec EÚ pre umelú inteligenciu a kybernetickú bezpečnosť vrátane zákona o umelej inteligencii, zákona o kybernetickej odolnosti, smernice NIS2, zákona o digitálnej operačnej odolnosti (DORA) a zákona o kybernetickej solidarite. Spojením inštitúcií EÚ, členských štátov, priemyslu, výskumníkov, komunít otvoreného zdrojového kódu a medzinárodných partnerov sa snaží zabezpečiť, aby Európa mohla využívať výhody umelej inteligencie a zároveň zostať odolná voči vznikajúcim kybernetickým hrozbám.

Viac o téme: HrozbaInternet Umelá inteligenciaEurópska únia (EÚ)
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